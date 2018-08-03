Зной сыграет "в поддавки" с холодным фронтом: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Сегодня, 11:28

В ближайшие дни и всю следующую неделю в Украине будет жаркая погода, но благодаря "гостю" из северного моря, дышать будет легче

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается бездождевая жаркая погода практически по всей территории страны. Исключение составят сутки, 6-7 августа, когда в Украину придет холодный фронт с северо-запада Европы, принеся прохладу и свежий воздух. Об этом сайту "Сегодня" рассказал начальник отдела метепрогнозов украинского Гидрометцентра Владислав Билык.

"В понедельник почти вся территория Украины попадет под влияние холодного фронта и на западе, северо-востоке, в центре и местами на юго-востоке ожидаются дожди. Слабые, иногда до умеренных. И вместе с дождями ожидается понижение температуры на 3-5 градусов. Особо ощутимо это будет в западных регионах 6-7 августа. Дневные температуры там будут составлять в пределах +20-25 градусов. Главное то, что этот холодный фронт с Северного моря принесет свежие воздушные массы в Украину, сделав погоду более комфортной. Но, к сожалению, это не на долго. Постепенно, начиная с 8 августа, ветер сменится, и с юга придет новая жара, а температурное поле снова выровняется. И снова в Украину придет летний зной до +30 градусов и выше – местами на юге страны и в Закарпатье до + 35. Зато этот ветер будет сухим, он заменит влажные воздушные массы над Украиной, и жара будет переноситься гораздо легче", – отметил Владислав Билык.

В пятницу, 3 августа, погода прогнозируется, в целом, схожей с предыдущим днем. Есть вероятность, что кратковременные дожди будут на юго-востоке, как следствие конвективных процессов в атмосфере. Но на температуру воздуха это не повлияет никак.

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В субботу, 4 августа, по прогнозам синоптиков, в северную часть страны, возможно, придут дожди. Но снижение температуры ожидать не стоит. Запад, центр, восток и юг страны – без дождей и зной до +30-32.

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В воскресенье, 5 августа, дождевой прохладный фронт уже зайдет в Украину с северо-запада. И хотя синоптики прогнозируют дожди, снижение температуры еще не будет. По всей территории страны ожидается +29-32.

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В понедельник, 6 августа, как говорилось выше, на западе и северо-западе Украины вместе с дождями придет снижение температуры до +24-27 градусов. На остальной территории все так же жарко и сухо до +30-32.

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Во вторник, 7 августа, дождей не предвидится нигде по стране. Как и сообщалось выше, вернется сухая и солнечная погода. И хотя на западе все еще будет не выше +26, в центре и на юго-востоке местами до +33.

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"Что касается следующих выходных, 11-12 августа, то, по предварительным прогнозам, возможны кратковременные дожди, но исключительно в крайне западных регионах Украины. А в целом вся следующая неделя, за исключением суток 6 августа, – будет знойной. Даже на севере страны к средине следующей недели воздух прогреется до +30 и выше", – подытожил Владислав Билык.

Народный прогноз погоды

3 августа почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.

4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

5 августа почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: "Хорошему хозяину день мал". На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.

6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.

7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая, пишет сайт "Синоптик".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.
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Источник:

"Сегодня"

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