Зной сыграет "в поддавки" с холодным фронтом: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

В ближайшие дни и всю следующую неделю в Украине будет жаркая погода, но благодаря "гостю" из северного моря, дышать будет легче

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается бездождевая жаркая погода практически по всей территории страны. Исключение составят сутки, 6-7 августа, когда в Украину придет холодный фронт с северо-запада Европы, принеся прохладу и свежий воздух. Об этом сайту "Сегодня" рассказал начальник отдела метепрогнозов украинского Гидрометцентра Владислав Билык.

"В понедельник почти вся территория Украины попадет под влияние холодного фронта и на западе, северо-востоке, в центре и местами на юго-востоке ожидаются дожди. Слабые, иногда до умеренных. И вместе с дождями ожидается понижение температуры на 3-5 градусов. Особо ощутимо это будет в западных регионах 6-7 августа. Дневные температуры там будут составлять в пределах +20-25 градусов. Главное то, что этот холодный фронт с Северного моря принесет свежие воздушные массы в Украину, сделав погоду более комфортной. Но, к сожалению, это не на долго. Постепенно, начиная с 8 августа, ветер сменится, и с юга придет новая жара, а температурное поле снова выровняется. И снова в Украину придет летний зной до +30 градусов и выше – местами на юге страны и в Закарпатье до + 35. Зато этот ветер будет сухим, он заменит влажные воздушные массы над Украиной, и жара будет переноситься гораздо легче", – отметил Владислав Билык.

В пятницу, 3 августа, погода прогнозируется, в целом, схожей с предыдущим днем. Есть вероятность, что кратковременные дожди будут на юго-востоке, как следствие конвективных процессов в атмосфере. Но на температуру воздуха это не повлияет никак.

В субботу, 4 августа, по прогнозам синоптиков, в северную часть страны, возможно, придут дожди. Но снижение температуры ожидать не стоит. Запад, центр, восток и юг страны – без дождей и зной до +30-32.

В воскресенье, 5 августа, дождевой прохладный фронт уже зайдет в Украину с северо-запада. И хотя синоптики прогнозируют дожди, снижение температуры еще не будет. По всей территории страны ожидается +29-32.

В понедельник, 6 августа, как говорилось выше, на западе и северо-западе Украины вместе с дождями придет снижение температуры до +24-27 градусов. На остальной территории все так же жарко и сухо до +30-32.

Во вторник, 7 августа, дождей не предвидится нигде по стране. Как и сообщалось выше, вернется сухая и солнечная погода. И хотя на западе все еще будет не выше +26, в центре и на юго-востоке местами до +33.

"Что касается следующих выходных, 11-12 августа, то, по предварительным прогнозам, возможны кратковременные дожди, но исключительно в крайне западных регионах Украины. А в целом вся следующая неделя, за исключением суток 6 августа, – будет знойной. Даже на севере страны к средине следующей недели воздух прогреется до +30 и выше", – подытожил Владислав Билык.

Народный прогноз погоды

3 августа почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.

4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

5 августа почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: "Хорошему хозяину день мал". На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.

6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.

7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая, пишет сайт "Синоптик".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.