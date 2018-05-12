Зрителей канала "Украина" ждут премьеры новых сериалов

На канале "Украина" готовятся премьеры новых и продолжение уже полюбившихся зрителю сериалов. Многосерийные фильмы одновременно снимают много разных компаний. Чтобы лента вам понравилась, авторы придумывают новые сюжеты, подыскивают новые лица и открывают имена будущих звезд кино.

В сериале "Одна на двоих" у Дмитрия Совы главная роль. Уже третья в этом году в фильмах, снятых именно для канала "Украина".

"Появляется неплохая конкуренция, потому что все начинают что-то снимать и уже я, на пример, смотрю на качество, я смотрю кто приглашает тебя, на режиссёра. Я понимаю, где плохо, где хорошо. Именно мне по творчеству", – рассказывает актер.

Предложений работать над сериалами в Украине сейчас много. Режиссеры охотно берут в команду молодых и талантливых.

Актер, преподаватель Юрий Высоцкий радуется. Его студенты на втором курсе. А уже все до единого попробовали себя в кино.

Шанс есть не только у начинающих актеров. Сериал "Соломоново решение" для зрителей канала "Украина" снял молодой режиссер-постановщик Антон Скрипец. Ему лишь 21 год.

В этом году зрители канала "Украина" увидят десятки новых сериалов. Часть уже готовы к показу. Другие только начинают снимать разные компании.

Будут и абсолютно новые сериалы. А еще продолжение уже полюбившихся историй. Осенью смотрите 45 свежих серий "Доктора Ковальчук". Авторы многосерийного фильма "Капитанша" тоже взялись за работу над его продолжением.

Напомним, с начала года канал "Украина" является безоговорочным лидером телевизионного просмотра, как в будни, так и в выходные.