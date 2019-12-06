Звезды спорта и шоу-бизнеса поздравили бойцов ВСУ: трогательное видео

Боксеры, футболисты, певцы и телеведущие в унисон заявляют – благодаря военным они могут спать спокойно

/ Фото: AFP

Сегодня военнослужащие украинской армии празднуют свой профессиональный праздник – День Вооруженных сил Украины. Звезды украинского спорта и шоу-бизнеса поздравили защитников нашей страны. Соответствующее видео опубликовал штаб Объединенных сил.

Певица Ирина Билык:"Личный состав бойцов ООС поздравляют с Днем ВСУ. Я желаю вам выдержки, силы, здоровья и любви".

Телеведущая Леся Никитюк:"Желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Знаете, почему вы защищаете нашу страну? Потому что есть я и много классных девушек, которые ждут вас дома. Есть мамы, которые вас ждут и всегда сварят вам вкусный борщ. Я хочу вам напомнить об этом, чтобы вам было весело и легко".

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Футболист сборной Украины Руслан Малиновский:"Желаем вам здоровья, терпения и успехов на фронте".

Футболисты Андрей Ярмоленко и Роман Безус:"Спасибо вам, что защищаете Украину, мирного вам неба над головой и пусть бог бережет вас. Слава Украине".

Телеведущий Сергей Притула рассказал, как в августе 2014 года в Луганскую область привезли бус гуманитарной помощи бойцам 8-го полка спецназа – шлемы, бронежилеты, калиматоры и прочее.

"Разгрузил я бус, бойцы обступили и я говорю: "Как вы, ребята?", а они в ответ: Притула, а ты Фреймут (телеведущая Ольга Фреймут – ред.) того?". Так произошло мое знакомство с Вооруженными силами. После того поездок и встреч стало больше. И каждый раз, встречаясь с нашими защитниками, я не уставал благодарить за то, что я и моя семья живем в безопасности", – сказал шоумен.

Кто еще поздравил военных смотрите на видео:

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский записал видеообращение к военным и поздравил их с праздником. Глава государства пообещал, что даже после достижения мира на Донбассе про армию не забудут.

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