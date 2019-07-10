Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 92 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 92-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 92 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бецман Руслан Михайлович : народився 12 вересня 1977 року в місті Тараща Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник проектів, ГО "Громадський рух "Слуга народа", безпартійний, проживає в селі Красилівка Ставищенського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Боярчук Олександр Миколайович : народився 1 жовтня 1972 року в місті Здолбунів Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Глиняний Леонід Петрович : народився 9 червня 1964 року в селі Савинці Рокитнянського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Гудзенко Віктор Іванович : народився 31 серпня 1967 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гудзенко Віталій Іванович : народився 15 липня 1971 року в селі Іванівка Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Гудзенко Віталій Михайлович : народився 26 березня 1953 року в селі Майданець Тальнівського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, кореспондент, ПП "Редакція районної газети "Вісник Сквирщини", безпартійний, проживає в місті Сквира Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Гудзенко Віталій Олександрович : народився 2 жовтня 1962 року в селі Іванівка Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник сектору відділу збуту, ТОВ НВП "Білоцерківмаз", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Деркач Юрій Олексійович : народився 28 квiтня 1958 року в селі Ріпки Лисянського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, санаторно-оздоровчий комплекс "Дружба", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Іванівка Ставищенського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Джужик Леонід Петрович : народився 29 серпня 1970 року в селі Розкішне Ставищенського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "ВЕРОМЕТАЛ Україна", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Канюра Олександр Андрійович : народився 10 вересня 1961 року в селі Лісовичі Таращанського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Кириченко Юрій Васильович : народився 28 сiчня 1977 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТДВ "Василівське", член Аграрної партії України, проживає в селі Переможинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Коваль Михайло Васильович : народився 10 вересня 1968 року в селі Копилів Макарівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Колюх Валерій Вікторович : народився 18 квiтня 1973 року в селі Медвин Богуславського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри політичних наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Поліщук Станіслав Михайлович : народився 9 сiчня 1970 року в селі Ріжки Таращанського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ПП "РОСЬБУД-ІНВЕСТ", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Світовенко Віктор Вікторович : народився 31 травня 1975 року в смт Ставище Ставищенського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Вектор", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Толочин Олексій Борисович : народився 26 березня 1989 року в селі Шпилі Іванківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Шпилі Іванківського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ференець Олександр Борисович : народився 12 грудня 1978 року в селі Розкішна Ставищенського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОРТЕЦЯ", безпартійний, проживає в смт Володарка Володарського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ференець Олександр Володимирович : народився 15 серпня 1967 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, інженер, КНП КДЦД Дніпровського району міста Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ференець Олександр Петрович : народився 26 серпня 1963 року в місті Тетіїв Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, охоронець, ПАТ "Київська обласна енергетична компанія", безпартійний, проживає в місті Тетіїв Тетіївського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Фурдичка Микола Григорович : народився 7 листопада 1961 року в селі Стрільбище Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, СП "Петрівське", СП "Дубівське", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Юшків Ріг Таращанського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Харута Вадим Григорович : народився 5 грудня 1980 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Белмікс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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