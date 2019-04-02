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Тимошенко: Ни Зеленский, ни Порошенко не остановят войну и беду

Сегодня, 13:30

Тимошенко заявила, что ее команда будет следить за фальсификациями во втором туре выборов

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: AFP
Тимошенко: Ни Зеленский, ни Порошенко не остановят войну и беду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b26/acb/5c4b26acb062c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b26/acb/5c4b26acb062c.jpg Кандидаты Тимошенко заявила, что ее команда будет следить за фальсификациями во втором туре выборов

Баллотировавшаяся на пост президента Украины лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что ни один из прошедших во второй тур президентских выборов по итогам голосования 31 марта кандидатов не способен решить проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается Украина.

"Страна сейчас находится в таком кризисном состоянии, в войне, в экономической руине, в крайней бедности, в разрушении институтов управления страной – вызовы перед Украиной очень большие. Беда в Украине очень большая. И я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справятся с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду", – заявила Тимошенко.

"Поэтому брать ответственность за какие-либо советы сейчас я не могу", – добавила она.

Политик также заявила, что ее команда направит усилия на то, чтобы не допустить фальсификаций во втором туре президентских выборов.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потеряла шансы попасть во второй тур выборов, заняв третье место с 13,4% голосов и отстав от второго Петра Порошенко на недосягаемое количество голосов.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

В свою очередь в Комитете избирателей Украины подсчитали, сколько кандидатам в президенты обошелся один голос избирателя. Был проведен анализ, в котором сопоставлялось количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесения денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов.

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Тег выборы, Тимошенко, Порошенко, второй тур, Зеленский, выборы 2019

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