ЦИК обязал пересчитать голоса в 210-м округе до 9 августа

Окружная избирательная комиссия не соблюдала процедуры при заполнении протокола после пересчета голосов на 33 избирательных участках, сообщили в Центризбиркоме

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Центральная избирательная комиссия обязала окружком округа № 210 подать уточненные документы о результатах парламентских выборов до 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Окружная комиссия должна до 12:00 9 августа проверить, правильно ли отметили в протоколах данные о количестве избирателей, внесенных в список избирателей, и количество избирателей, которые получили избирательные бюллетени в округе.

Если будут несоответствия – нужно составить соответствующие протоколы окружных избирательных комиссий о повторном подсчете голосов на 33 избирательных участках с пометкой "Уточненный". С учетом изменений составить протокол окружкома об итогах голосования в ОИО № 210 и привезти в Центризбирком с другими необходимыми документами.

Отмечают, что 6 августа ЦИК заслушал сведения протокола окружкома округа № 210 и выяснила, что во время пересчета голосов на 33 избирательных участках не соблюли процедуры.

Ранее сообщалось, что в одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось.

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Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

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Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на место голосования в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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