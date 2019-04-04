ЦИК отправила на доработку девять протоколов
Речь идет о несущественных неточностях, после исправления которых протоколы вернутся в Центризбирком
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины приняла от окружных комиссий для рассмотрения и дальнейшей обработки 111 бумажных протоколов (с "мокрыми печатями") с итогами голосования на выборах президента, но девять из них направила на доработку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦИК.
"В 9 протоколах с "мокрыми печатями" из 111 ранее принятых были выявлены некоторые неточности, в связи с чем они были отправлены на доработку", - отметили в ЦИК.
По данным пресс-службы, речь идет о несущественных неточностях, после исправления которых протоколы в течение нескольких дней вернутся в Центризбирком.
Как известно, ЦИК Украины обработала 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными были признаны 1,18% бюллетеней.
К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля 2019 года, проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов.
Инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК отправила на доработку девять протоколов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ответ Порошенко Зеленскому: "Стадион, так стадион"
И в Украине, и во всем мире хотят услышать на дебатах между кандидатами ответы на вполне конкретные вопросы о будущем страны
НОТУ начинает переговоры по проведению дебатов Порошенко и Зеленского
Зураб Аласания считает, что организацию встречи кандидатов в прямом эфире должны оплатить из госбюджета