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ЦИК отправила на доработку девять протоколов

Сегодня, 12:30

Речь идет о несущественных неточностях, после исправления которых протоколы вернутся в Центризбирком

Фото: Getty Images
ЦИК отправила на доработку девять протоколов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg Новости Речь идет о несущественных неточностях, после исправления которых протоколы вернутся в Центризбирком

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины приняла от окружных комиссий для рассмотрения и дальнейшей обработки 111 бумажных протоколов (с "мокрыми печатями") с итогами голосования на выборах президента, но девять из них направила на доработку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦИК.

"В 9 протоколах с "мокрыми печатями" из 111 ранее принятых были выявлены некоторые неточности, в связи с чем они были отправлены на доработку", - отметили в ЦИК.

По данным пресс-службы, речь идет о несущественных неточностях, после исправления которых протоколы в течение нескольких дней вернутся в Центризбирком.

Как известно, ЦИК Украины обработала 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными были признаны 1,18% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).

Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля 2019 года, проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов. 
Инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:


Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, ЦИК, выборы 2019

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Источник:

ТАСС

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