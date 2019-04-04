Шоу побьет рекорды трансляций: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского
Пока одни рассуждают о возможности проведения теледебатов на стадионе в целом, другие над происходящим смеются
Новость о том, что теледебаты участников второго тура президентских выборов могут пройти на главной открытой площадке страны – НСК "Олимпийский" в Киеве, – облетела всю страну за считанные минуты. И, конечно же, не могла оставить равнодушными пользователей соцсетей.
Тем более, на фоне того, что оба кандидата – и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский – не участвовали в дебатах перед первым туром, в отличие от большинства остальных участников президентской гонки.
Напомним, как это было. После обнародования предварительных результатов экзит-полов на президентских выборах 31 марта действующий глава государства выступил с предложением о проведении дебатов кандидатов перед вторым туром. Его оппонент, выждав несколько дней, ответил согласием, но выдвинул условие: словесная баталия должна проходить на "Олимпийском".
Не став оттягивать до последнего, в тот же вечер Порошенко разместил в своем канале в Telegram голосование с вопросом о таком формате встречи. Однако позже он согласился участвовать в дебатах на стадионе.
TWITTER— Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2019
После такого поворота многие эксперты и просто пользователи соцсетей начали размышлять насчет реалистичности такого формата теледебатов, ведь по закону они должны проводить на базе национального телерадиовещателя – НОТУ.
Некоторые же комментаторы отнеслись к разворачивающимся событиям с юмором, и предложили свое продолжение – если бы одним встречным условием кандидаты не ограничились.
Напомним, что Общественное ТВ уже выразило готовность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский" подчеркнув, что это нельзя будет назвать дебатами.
В то же время, политолог Олеся Яхно-Белковская напомнила "Сеголня" о том, что закон не обязывает кандидатов участвовать в дебатах.
Однако, как мы уже писали, экс-премьер Арсений Яценюк подчеркнул важность и обязательность дебатов на выборах, отметив, что они должны касаться внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Шоу побьет рекорды трансляций: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дебаты между Порошенко и Зеленским: что об этом думают в ENEMO
После результатов первого тура выборов резко встал вопрос дебатов между претендентами на президентское кресло
Победителей первого тура выборов пригласили на теледебаты
Национальная общественная телерадиокомпания огласила дату, когда кандидаты смогут сразиться в словесной баталии
Дебаты Порошенко и Зеленского: в США озвучили свою позицию
Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы