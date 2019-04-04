Шоу побьет рекорды трансляций: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского

Пока одни рассуждают о возможности проведения теледебатов на стадионе в целом, другие над происходящим смеются

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: AFP

Шоу побьет рекорды трансляций: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c8/8c3/5ca5c88c329bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c8/8c3/5ca5c88c329bb.jpg 2019-04-04T12:17:00+03:00 Новости Пока одни рассуждают о возможности проведения теледебатов на стадионе в целом, другие над происходящим смеются

Новость о том, что теледебаты участников второго тура президентских выборов могут пройти на главной открытой площадке страны – НСК "Олимпийский" в Киеве, – облетела всю страну за считанные минуты. И, конечно же, не могла оставить равнодушными пользователей соцсетей.

Тем более, на фоне того, что оба кандидата – и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский – не участвовали в дебатах перед первым туром, в отличие от большинства остальных участников президентской гонки.

Напомним, как это было. После обнародования предварительных результатов экзит-полов на президентских выборах 31 марта действующий глава государства выступил с предложением о проведении дебатов кандидатов перед вторым туром. Его оппонент, выждав несколько дней, ответил согласием, но выдвинул условие: словесная баталия должна проходить на "Олимпийском".

Не став оттягивать до последнего, в тот же вечер Порошенко разместил в своем канале в Telegram голосование с вопросом о таком формате встречи. Однако позже он согласился участвовать в дебатах на стадионе.

TWITTER— Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2019

После такого поворота многие эксперты и просто пользователи соцсетей начали размышлять насчет реалистичности такого формата теледебатов, ведь по закону они должны проводить на базе национального телерадиовещателя – НОТУ.

Некоторые же комментаторы отнеслись к разворачивающимся событиям с юмором, и предложили свое продолжение – если бы одним встречным условием кандидаты не ограничились.

Напомним, что Общественное ТВ уже выразило готовность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский" подчеркнув, что это нельзя будет назвать дебатами.

В то же время, политолог Олеся Яхно-Белковская напомнила "Сеголня" о том, что закон не обязывает кандидатов участвовать в дебатах.

Однако, как мы уже писали, экс-премьер Арсений Яценюк подчеркнул важность и обязательность дебатов на выборах, отметив, что они должны касаться внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления.

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