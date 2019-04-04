Ответ Порошенко Зеленскому: "Стадион, так стадион"

И в Украине, и во всем мире хотят услышать на дебатах между кандидатами ответы на вполне конкретные вопросы о будущем страны

Фото: "Сегодня".

Ответ Порошенко Зеленскому: "Стадион, так стадион" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c6/fc8/5ca5c6fc8dc3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c6/fc8/5ca5c6fc8dc3e.jpg 2019-04-04T12:22:00+03:00 Новости И в Украине, и во всем мире хотят услышать на дебатах между кандидатами ответы на вполне конкретные вопросы о будущем страны

Внимание всей страны приковано к предстоящим дебатам кандидатов в президенты перед вторым туром выборов – действующим главой страны Петром Порошенко и одним из лидеров первого тура Владимиром Зеленским.

Напомним, что Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в воскресенье, 31 марта, после завершения голосования на выборах президента Украины-2019. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

"Чтобы не было никаких сомнений – выборы во втором туре, и их ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", – заявил глава государства.

"Я жду Вас, Владимир Александрович"

3 апреля стало известно, что Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты, но поставил собственные условия – дебаты должны проходит на крупнейшем спортивном стадионе столицы, НСК "Олимпийский".

"Я принимаю вызов и не собираюсь прятаться. Но у меня есть условия. Я требую, чтобы дебаты прошли на НСК "Олимпийский" при живом участии зрителей. Все без исключения телеканалы и журналисты должны присутствовать на теледебатах. А все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", – заявил Владимир Зеленский на странице своей команды в Facеbook.

В свою очередь, Порошенко ответил на ультиматум Зеленского о дебатах на стадионе следующим образом: разместил в среду, 3 апреля, голосование в своем канале в Telegram.

"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире". На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", – написал глава страны.

Украинцам предлагалось выбрать один вариант: "Действовал бы законно" и "Нарушил бы закон".

Как бы то ни было, но в четверг, 4 апреля, стало известно, что Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на "Олимпийском". И на всякий случай напомнил, что дебаты – это не шоу, а серьезная политическая дискуссия, которая будет иметь далеко идущие последствия в жизни всей страны.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видео-ролике.

Глава государства отметил, что "быть президентом и верховным главнокомандующим это не игра и не желание понравиться… это значит нести ответственность за людей, за страну и внутри страны, и на международном уровне. И дебаты делают это не ради зрелища на стадионе".

"Мы с вами очень разные. Главное отличие – стрелки геополитических компасов показывают в диаметрально противоположных сторонах мира. Моя страна – это сильная европейская Украина, которая никогда ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени", - подчеркнул Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты – это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

Первыми отреагировали в Министерстве внутренних дел: утром 4 апреля в МВД попросили "болельщиков" Порошенко и Зеленского не нарушать порядок во время дебатов. Как сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook, охрану публичного порядка и безопасности во время проведения президентских дебатов будут обеспечивать Национальная полиция Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия.

"И пусть победит сильнейший. Только болельщикам из обеих команд – вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", – отметил Шевченко.

Зачем нужны дебаты и что о них думают в мире

Возникает закономерный вопрос: а что именно изменят дебаты перед вторым туром выборов президента? Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, украинцам дебаты помогут еще раз оценить кандидатов и определиться с выбором. При этом на дебатах должны подниматься конкретные вопросы, которые показали бы готов ли тот или иной кандидат к президентскому креслу и понимает ли он, с чем ему предстоит столкнуться в его работе.

"Эти вопросы должны относится к конституционным полномочиям президента, исходить из того, что президент должен делать. Президент не должен обещать повышение зарплат, пенсий, снижение коммунальных тарифов, строительство школ, ремонт дорог. Это не является компетенцией президента. Основные вопросы – это внешняя политика и политика безопасности. И он может влиять на экономическую политику, в частности, инициирование через законопроекты", – подчеркнул политолог.

В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) считают проведение дебатов между Порошенко и Зеленским необходимым. Об этом заявил эксперт миссии ENEMO по вопросам выборов Пьер Петье

"Важность дебатов сложно переоценить, несмотря на их отсутствие перед первым туром кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании", – сказал представитель международных наблюдателей.

Следом озвучили свою позицию в США: американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы. Так, эксперт Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор считает, что только на дебатах станет понятно, что готов предложить стране Зеленский.

"Конечно, нужны дебаты! Это безумие проводить президентские выборы, где решается судьба твоей страны, без дебатов. Что они собираются делать с коррупцией? Украина трансформируется из олигархической страны в страну с настоящим плюрализмом. Я хочу знать, как каждый кандидат видит этот путь. За пять лет мы этого не увидели, или же прогресс был очень медленный. Зеленский до этого обещал щенков, радуги и чудеса. Я бы хотел видеть, какие настоящие, конкретные шаги он собирается сделать. И единственный путь это увидеть – это дебаты", – заявил Уитмор "Голосу Америки".

С его мнением вполне солидарен директор аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер. А вот Мелинду Гаринг из Атлантического совета США интересует, почему Зеленский считает, что референдум по НАТО абсолютно необходим, если сегодняшние опросы говорят, что большинство украинцев и без референдума поддерживают вступление в НАТО.

"Почему мы вообще об этом говорим? Украина определилась с этим вопросом и твердо стоит на прозападном пути. От Порошенко я хочу услышать, как он собирается развивать экономику. Украинская экономика растет лишь на 3,5%. Это самая бедная страна в Европе, даже беднее Молдовы. У него было пять лет, чтобы перезапустить экономику. Какие новые идеи у него есть?", – отметила эксперт.

Напомним, что второй тур выборов, в который вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, запланирован на 21 апреля. Об этом сказала на брифинге глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру, очень и очень короткий", – сообщила Слипачук во вторник, 1 апреля.

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