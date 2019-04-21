На Волыни зафиксировали шесть случаев нарушений на избирательных участках

По всем сообщениям полиция проводит проверку

На Волыни зарегистрировали шесть сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Так, на одном из избирательных участков в Луцке сотрудник полиции зафиксировал, как избиратель фотографировал бюллетень. Также полицейские обнаружили в областном центре билборды с лозунгом одного из кандидатов в Президенты Украины.

В селе Крухиничи Локачинского района избирательная комиссия не проставила печать на одном из контрольных листов и положила его в ящик для голосования. А на одном из избирательных участков в райцентре Горохов – очередной факт нарушения порядка выдачи бюллетеней.

"Кроме этого, в полицию поступило сообщение из одного из избирательных участков в городе Нововолынск, что неизвестный сфотографировала бюллетень. По всем сообщениям проводится проверка", – добавляют в полиции.

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