На Волыни зафиксировали шесть случаев нарушений на избирательных участках
По всем сообщениям полиция проводит проверку
На Волыни зарегистрировали шесть сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.
Так, на одном из избирательных участков в Луцке сотрудник полиции зафиксировал, как избиратель фотографировал бюллетень. Также полицейские обнаружили в областном центре билборды с лозунгом одного из кандидатов в Президенты Украины.
В селе Крухиничи Локачинского района избирательная комиссия не проставила печать на одном из контрольных листов и положила его в ящик для голосования. А на одном из избирательных участков в райцентре Горохов – очередной факт нарушения порядка выдачи бюллетеней.
"Кроме этого, в полицию поступило сообщение из одного из избирательных участков в городе Нововолынск, что неизвестный сфотографировала бюллетень. По всем сообщениям проводится проверка", – добавляют в полиции.
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