Фракция "Батькивщины" в новой Раде: полный список народных депутатов
На выборах партия заняла третье место
В пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины завершен. В парламент проходят пять партий.
Сайт "Сегодня" уже опубликовал полный список депутатов в новой Раде. В упорной борьбе с Европейской солидарностью Петра Порошенко почетное третье место в одномандатном избирательном округе вырвала "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Партия набрала 8,18% голосов, получив по партийным спискам 24 мандата. Еще два народных депутата прошли в мажоритарных округах.
Теоретически это дает возможность Юлии Тимошенко сформировать третью по численности фракцию парламента. Впрочем, только теоретически: потенциал увеличения в размерах у ЕС в парламенте значительно выше. Хотя, конечно, все зависит от того, сколько самовыдвиженцев пожелают влиться в состав "Батькивщины".
Интригой остается, войдет ли партия Тимошенко в коалицию со "Слугой народа". Сама Юлия Владимировна неоднократно намекала на такой вариант. Однако в СН – особенно после оглушительной победы партии на выборах – не спешат посылать внятные ответные сигналы.
Сайт "Сегодня" предлагает ориентировочный список народных депутатов, которые могут составить в парламенте фракцию "Батькивщина".
Список фракции партии Батькивщина:
- Тимошенко Юлия Владимировна: родилась 27 ноября 1960 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в пгт Козине Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Тарута Сергей Алексеевич: родился 23 июля 1955 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мариуполе Донецкой области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Наливайченко Валентин Александрович: родился 8 июня 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник, ООО "ПАЛ", беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Соболев Сергей Владиславович: родился 5 сентября 1961 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в селе Новые Безрадичи Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Кондратюк Елена Константиновна: родилась 17 ноября 1970 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Кириленко Иван Григорьевич: родился 2 октября 1956 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Кожемякин Андрей Анатольевич: родился 13 ноября 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Немыря Григорий Михайлович: родился 5 апреля 1960 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Власенко Сергей Владимирович: родился 7 марта 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Дубиль Валерий Александрович: родился 26 сентября 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Чернигове, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Абдуллин Александр Рафкатович: родился 29 июня 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Крулько Иван Иванович: родился 20 июля 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Лабунская Анжелика Викторовна: родилась 2 ноября 1967 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, адвокат, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Бондарев Константин Анатольевич: родился 13 сентября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в селе Грузское Макаровского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Цимбалюк Михаил Михайлович: родился 21 ноября 1964 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Данилов Виталий Богданович: родился 10 июня 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, консультант предприятия, ООО "Инвестор-Атика", член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Харькове, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Белькова Ольга Валентиновна: родилась 16 июня 1975 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийная, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Кучеренко Алексей Юрьевич: родился 3 апреля 1961 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Всеукраинская общественная организация "Союз собственников жилья Украины", физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Козине Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Николаенко Андрей Иванович: родился 23 июня 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель совета директоров ООО ПКФ "Велта", беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Волынец Михаил Яковлевич: родился 30 октября 1956 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Конфедерация свободных профсоюзов Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Пузийчук Андрей Викторович: родился 13 июня 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Домостроительная компания "Фундамент", член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Шкрум Алена Ивановна: родилась 2 января 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Кабаченко Владимир Викторович: родился 1 июля 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Каменское Днепропетровской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Ивченко Вадим Евгеньевич: родился 29 января 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Белой Церкви Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
- Мейдич Олег Леонидович: родился 24 ноября 1970 года в городе Калиновка Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Батькивщина", проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина". Избрание: одномандатный избирательный округ №18
- Яковенко Евгений Геннадьевич: родился 6 июня 1965 года в городе Ош, Кыргызстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП ТПК "АЛЬКОН", беспартийный, проживает в поселке Новкородское города Торецка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".Избрание: одномандатный избирательный округ №52
Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.
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