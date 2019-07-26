Фракция "Батькивщины" в новой Раде: полный список народных депутатов

На выборах партия заняла третье место

Фото: ba.org.ua.

В пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины завершен. В парламент проходят пять партий.

Сайт "Сегодня" уже опубликовал полный список депутатов в новой Раде. В упорной борьбе с Европейской солидарностью Петра Порошенко почетное третье место в одномандатном избирательном округе вырвала "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Партия набрала 8,18% голосов, получив по партийным спискам 24 мандата. Еще два народных депутата прошли в мажоритарных округах.

Теоретически это дает возможность Юлии Тимошенко сформировать третью по численности фракцию парламента. Впрочем, только теоретически: потенциал увеличения в размерах у ЕС в парламенте значительно выше. Хотя, конечно, все зависит от того, сколько самовыдвиженцев пожелают влиться в состав "Батькивщины".

Интригой остается, войдет ли партия Тимошенко в коалицию со "Слугой народа". Сама Юлия Владимировна неоднократно намекала на такой вариант. Однако в СН – особенно после оглушительной победы партии на выборах – не спешат посылать внятные ответные сигналы.

Сайт "Сегодня" предлагает ориентировочный список народных депутатов, которые могут составить в парламенте фракцию "Батькивщина".

Список фракции партии Батькивщина:

Тимошенко Юлия Владимировна: родилась 27 ноября 1960 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в пгт Козине Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Тарута Сергей Алексеевич: родился 23 июля 1955 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мариуполе Донецкой области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Наливайченко Валентин Александрович: родился 8 июня 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник, ООО "ПАЛ", беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Соболев Сергей Владиславович: родился 5 сентября 1961 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в селе Новые Безрадичи Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кондратюк Елена Константиновна: родилась 17 ноября 1970 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кириленко Иван Григорьевич: родился 2 октября 1956 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кожемякин Андрей Анатольевич: родился 13 ноября 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Немыря Григорий Михайлович: родился 5 апреля 1960 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Власенко Сергей Владимирович: родился 7 марта 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Дубиль Валерий Александрович: родился 26 сентября 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Чернигове, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Абдуллин Александр Рафкатович: родился 29 июня 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Крулько Иван Иванович: родился 20 июля 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Лабунская Анжелика Викторовна: родилась 2 ноября 1967 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, адвокат, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Бондарев Константин Анатольевич: родился 13 сентября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в селе Грузское Макаровского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Цимбалюк Михаил Михайлович: родился 21 ноября 1964 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Данилов Виталий Богданович: родился 10 июня 1967 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, консультант предприятия, ООО "Инвестор-Атика", член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Харькове, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Белькова Ольга Валентиновна: родилась 16 июня 1975 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийная, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кучеренко Алексей Юрьевич: родился 3 апреля 1961 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Всеукраинская общественная организация "Союз собственников жилья Украины", физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Козине Обуховского района Киевской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Николаенко Андрей Иванович: родился 23 июня 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель совета директоров ООО ПКФ "Велта", беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Волынец Михаил Яковлевич: родился 30 октября 1956 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Конфедерация свободных профсоюзов Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Пузийчук Андрей Викторович: родился 13 июня 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Домостроительная компания "Фундамент", член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Шкрум Алена Ивановна: родилась 2 января 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Киеве, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Кабаченко Владимир Викторович: родился 1 июля 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Каменское Днепропетровской области, Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Ивченко Вадим Евгеньевич: родился 29 января 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Белой Церкви Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Мейдич Олег Леонидович: родился 24 ноября 1970 года в городе Калиновка Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Батькивщина", проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина". Избрание: одномандатный избирательный округ №18 Яковенко Евгений Геннадьевич: родился 6 июня 1965 года в городе Ош, Кыргызстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП ТПК "АЛЬКОН", беспартийный, проживает в поселке Новкородское города Торецка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".Избрание: одномандатный избирательный округ №52

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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