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Глава МИД Швеции поздравила Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 21:33

Вальстрем не стала дожидаться официальных итогов голосования

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины.

Вальстрем подчеркнула, что выборы были конкурентными.

"Поздравления Зеленскому с победой в конкурентных президентских выборах в Украине. Швеция продолжит тесно взаимодействовать с Украиной, поддерживать программу реформ и ее территориальную целостность, суверенитет и независимость", – написала Вальстрем на своей странице в Twitter.

Напомним, официальные результаты выборов еще не обнародованы, однако уже известны предварительные результаты экзит-полов. С существенным отрывом лидирует Владимир Зеленский. Голоса избирателей разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73,2%;
  • Петр Порошенко – 25,3%;
  • испортили бюллетень – 1,5%.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. Окончательный результат экзит-полов будет опубликован в 22:00.

При этом Петр Порошенко уже заявил, что готов поздравить Владимира Зеленского с победой. Подробнее о том, как действующий президент прокомментировал итоги голосования, читайте в материале "ТОП-5 цитат Порошенко: реакция на экзит-полы второго тура выборов".

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Тег выборы, второй тур, Зеленский, поздравление, Владимир Зеленский, экзит-пол, результаты выборов, Вальстрем

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