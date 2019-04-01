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Гройсман: Правительство обеспечит стабильность в стране во время второго тура

Сегодня, 01:39

Гройсман считает, что все украинцы имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума

Скриншот
Скриншот.
Гройсман: Правительство обеспечит стабильность в стране во время второго тура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/098/dca/5ca098dca9e70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/098/dca/5ca098dca9e70.jpg Новости Гройсман считает, что все украинцы имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что первый тур президентских выборов засвидетельствовал демократичность волеизъявления, а правительство во втором туре обеспечит стабильность. Об этом он написал в Facebook.

"Завершился первый тур выборов президента Украины. Мы показали всему миру, а главное сами себе, что Украина является демократической страной. Все имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума", – заявил глава правительства.

Он отметил, что высокая явка избирателей — не просто цифра. "Украинцы имели желание прийти на выборы и отдать свой голос. С пониманием, что построить будущее мы можем только вместе", – добавил Гройсман.

Говоря о втором туре, он указал на важность того, чтобы программы и планы кандидатов были реалистичными, а "выбор, который мы сделаем, совпадал с нашими желаниями и взглядами".

"Как глава правительства я говорил, что моя главная задача перед первым туром — обеспечить стабильность в стране. Я повторю это и сейчас: для меня главное — обеспечить стабильность во время избирательной кампании и на будущее", – резюмировал Гройсман.

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты

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Тег выборы, Гройсман, выборы 2019

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