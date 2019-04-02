Сенатор США: Первый тур выборов в Украине демонстрирует резкий контраст с Россией

Сенатор США поздравил украинцев с проведением демократического первого тура выборов

Фото из открытых источников.

Сенатор США: Первый тур выборов в Украине демонстрирует резкий контраст с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2f2/c8c/5ca2f2c8c81f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2f2/c8c/5ca2f2c8c81f9.jpg 2019-04-02T08:40:00+03:00 Новости Сенатор США поздравил украинцев с проведением демократического первого тура выборов

Проведение прозрачного и демократического первого тура голосования доказывает "резкий контраст" с реалиями, которые существуют в России. Об этом заявил старший член Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес.

"Поздравляю народ Украины с успешным процессом, который состоялся в воскресенье. Международные наблюдатели на выборах подтвердили, что избиратели имели возможность свободно реализовать свое право на избрание из широкого списка кандидатов, которые имели возможность свободно проводить свои кампании", – заявил Менендес.

Кроме того, сенатор призвал кандидатов, которые будут участвовать во втором туре, "начать содержательный диалог с украинским народом", чтобы избиратели могли сделать наиболее обоснованный выбор кандидатуры президента.

"Среди неотложных вопросов, люди заслуживают услышать ответы кандидатов о войне с Россией и планах серьезного противостояния коррупции", – отметил Менендес и подчеркнул решающую роль неправительственных организаций, которые осуществляли мониторинг избирательного процесса.

"Украина в очередной раз продемонстрировала резкий контраст с соседней Россией, где такие выборы были бы немыслимы при президентстве Путина", - подчеркнул американский сенатор.

"Окончательным гарантом свободного голосования и демократии в Украине является украинский народ, который имеет волю и желание защищать свою независимость и защищать свои институты от внешних угроз со стороны Кремля и внутренней угрозы со стороны коррупции. Я приветствую его мужество и остаюсь твердо привержены политике и программам США, которые укрепляют демократический процесс", – заявил член Конгресса Соединенных Штатов.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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