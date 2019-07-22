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Кандидат от "Оппозиционного блока" лидирует в мажоритарном округе в Луганской области

22 июля, 22:39

Виктория Гриб заявила, что будет защищать свой результат на 105-м округе


21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

Кроме того, мы опубликовали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам. Эти данные постоянно обновляются. 

В Луганской области кандидат от партии "Оппозиционный блок" Виктория Гриб намерена защищать свою победу на округе № 105. По итогам параллельного подсчета протоколов в комиссиях, она получила большинство голосов на всех шести участок.

Однако сейчас в округе неспокойно. По словам кандидата, члены окружной избирательной комиссии под разными предлогами отказываются принимать документы и умышленно затягивают процесс подсчета.

Окружком отправил на пересчет протоколы с пяти участков. Сейчас Виктория Гриб получает более 38,5% голосов избирателей. ЦИК обработала здесь треть электронных протоколов. Но данные остановились и не изменяются уже несколько часов. Глава ОИК говорит, что работу комиссии саботируют.

"С самого начала работы комиссии отстранились от активного участия в нем. Они фактически заблокировали вход и выход в комиссию, люди вынуждены были для того, чтобы выйти, выпрыгивать из окон. Три человека, которые были членами комиссии, находились в больнице, потому что им стало плохо", – рассказал Николай Черничкин, глава окружной избирательной комиссии по 105 округу.

"На всех шести УИК чисто моя победа, Они хотят пересчитать все протоколы. Мы пошли на то, чтобы пересчитать все протоколы, но снова-таки, они изобретают новые какие-то условия, чтобы просто не принять результаты тех выборов", – считает Виктория Гриб.

Напомним, что в Центральную избирательную комиссию продолжают поступать данные с избирательных участков и из окружных комиссий. Сайт "Сегодня" внимательно следит за подведением окончательных итогов народного волеизъявления и ведет онлайн-хронику.

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Тег выборы, ЦИК, голосование, луганская область, подсчет голосов, результаты выборов, оппозиционный блок

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Сегодня

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