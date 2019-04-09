Ляшко не поддержал ни одного из кандидатов в президенты

Претенденты на высший государственный пост должны соревноваться программами, а не анализами, говорит "радикал"

Фото: Facebook / Олег Ляшко.

Ляшко не поддержал ни одного из кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ebe/d10/5c6ebed103883.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ebe/d10/5c6ebed103883.png 2019-04-09T21:02:25+03:00 Новости Претенденты на высший государственный пост должны соревноваться программами, а не анализами, говорит «радикал»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур выборов.

"Президентские выборы превратились в цирк. Кандидаты, которые собираются управлять 45-миллионной страной, соревнуются не программами, не идеями, а анализами", – заявил он с парламентской трибуны.

Он напомнил, что украинцы хотят от президента сильной экономики, рабочих мест, больших зарплат и достойного уровня жизни, а получают, по его мнению, профанацию.

"Именно поэтому ни я, ни наша команда не поддерживаем ни одного из кандидатов", – заявил политик.

По его словам, в Раде зарегистрирован пакет законопроектов, которые дадут толчок развитию экономики, восстановят промышленность, смогут снизить тарифы и модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство.

Напомним, несколькими днями ранее Ляшко поблагодарил избирателей за поддержку на выборах и напомнил, что впереди много работы.

Также сообщалось, что Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам .

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