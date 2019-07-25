На 144-м округе в Полтавской области "слуга народа" обошел конкурентов

Разрыв между лидером и его ближайшим преследователем составил почти 20 тысяч голосов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 144 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов победил кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Налетов с 41,97% (31 217 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Александр Мамай – за него отдали голоса 17,09% избирателей (12 717 голосов).

Напомним, Налетов Дмитрий Александрович родился 28 апреля 1985 года в Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 144-м округе в Полтавской области "слуга народа" обошел конкурентов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"