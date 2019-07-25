На 153-м округе в Ровенской области кандидат от "Слуги народа" Иванисов опередил нардепа-самовыдвиженца Вознюка

Разрыв между кандидатами составил около 13%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 153 в Ровенской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Роман Иванисов с 35,91% (28600 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Юрий Вознюк – за него отдали голоса 22,63% избирателей (18020 голосов).

Напомним, Иванисов Роман Валерьевич родился 2 ноября 1978 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный юрист, ООО "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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