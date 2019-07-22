На 15-м округе в Винницкой области "слуга народа" Пращук проигрывает самовыдвиженке Билозир

Разрыв между кандитатами составляет менее 10 %

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №15 в Винницкой области, при подсчитанных 28,50 % протоколов, лидирует самовыдвиженец Лариса Билозир с 37, 73% (6304 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Виталий Пращук – за него отдали голоса 29,39% избирателей (4911 голосов).

Напомним, Билозир Лариса Николаевна родилась 24 сентября 1981 года в городе Тростянец Винницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор общественной организации "Жизнь и развитие общин", беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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