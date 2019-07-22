На 24 округе в Днепропетровской области побеждает кандидат "Слуги народа"

Разрыв между лидером и ближайшим преследователем составляет 48%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №24 в Днепропетровской области, при подсчитанных 59,3% протоколов, лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский с 60,13% (23 378) голосов. На втором месте в этом округе идет представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Семенко – за него отдали голоса 12,03% избирателей (4 680 голосов).

Напомним, Кисилевский Дмитрий Давидович родился 23 апреля 1983 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по корпоративным отношениям ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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