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На 29 округе в Днепропетровской области лидирует представитель "Слуги народа"

22 июля, 20:47

Лидером голосования оказался кандидат от президентской партии

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №29 в Днепропетровской области после подсчета 45,34% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Демченко, набравший 53,63% (15 099) голосов. На втором месте идет самовыдвиженец Александр Широких с 8,93% голосов (2 516 избирателей).  

Напомним, Демченко Сергей Алексеевич: родился 13 марта 1976 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в поселке Дослидное Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег ЦИК, голосование, результаты, округ, результаты выборов, Днепропетровская область

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