На 99-м округе в Кировоградской области кандидат от "Слуги народа" разгромил соперинков

Разрыв между первым и вторым местом превысил 22%

Фото: АFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 99 в Кировоградской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался представитель "Слуги народа" Александр Дануца с 36,87% (28 135 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Александр Горбунов – за него отдали голоса 14,81% избирателей (11 305 голосов).

Напомним, Дануца Александр Анатольевич родился 29 января 1980 года в городе Малая Виска Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Прайм-Тайм", член политической партии "Слуга народа", проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа"..

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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