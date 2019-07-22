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На избирательном участке в Запорожье распылили газ

22 июля, 00:41

Подсчет голосов временно остановился, а полиция задержала виновников

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Во время подсчета голосов на выборах Верховной Рады на одном из избирательных участков в Запорожье распылили газ. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщение о хулиганских действиях в Хортицком районе поступило в управление полиции в 21:40. На месте полицейские установили, что "неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей". 

Всех присутствовавших вывели на улицу, из-за чего подсчет голосов приостановился.

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Нарушителями оказались трое мужчин, которых полиция задержала и доставила в отделение. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего в день голосования в Запорожской области открыто два уголовных производства и составлено шесть административных протоколов.

Напомним, ранее в МВД отчитались о нарушениях во время выборов. Открыто 71 уголовное производство, составлено 66 протоколов об административных нарушениях. Имели место и курьезы:


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Тег выборы, нарушения, Запорожье, полиция, подсчет голосов, нарушения на избирательном участке, уголовное производство, выборы в парламент , выборы 2019

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