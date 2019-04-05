На НСК "Олимпийский" ожидают прибытия Порошенко: Нацполиция усилила охрану

Петр Порошенко должен прибыть в лабораторию спорткомплекса для сдачи анализов на алкоголь и наркотики

Фото: Сегодня

На НСК "Олимпийский" ожидают прибытия Порошенко: Нацполиция усилила охрану //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6e9/924/5ca6e9924d29c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6e9/924/5ca6e9924d29c.jpeg 2019-04-05T08:30:00+03:00 Новости Петр Порошенко должен прибыть в лабораторию спорткомплекса для сдачи анализов на алкоголь и наркотики

Возле стадиона "Олимпийский" настоящий ажиотаж. К девяти утра в медицинскую лабораторию спорткомплекса должен прибыть для сдачи анализов президент Украины Петр Порошенко. Правоохранители усилили охрану спорткомплекса, задействовав кинологическую службу, сообщает корреспондент "Сегодня".

Около половины девятого утра журналистов пустили внутрь спорткомплекса, где они ожидают прибытия Петра Порошенко.

Как сообщалось, штаб Зеленского предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории , а не на "Олимпийском".

В свою очередь и.о. главы МОЗ Ульяна Супрун рассказала, как сдать корректные анализы на наркотики и алкоголь.

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