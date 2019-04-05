Разрушительница мифов Супрун рассказала, как сдать корректные анализы на наркотики и алкоголь

Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, действует по совершенно другим методом

Фото: Ульяна Супрун / Facebook.

Разрушительница мифов Супрун рассказала, как сдать корректные анализы на наркотики и алкоголь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg 2019-04-05T02:03:52+03:00 Украина Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, действует по совершенно другим методом

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что, когда требуется достоверное подтверждение, употребляет человек наркотики или алкоголь, критически важным способ проверки анализов.

"Когда внимание всего общества приковано к анализам, надо очень хорошо понимать о чем будут свидетельствовать их результаты. И о чем нет", – отметила она в посте в социальной сети Facebook.

Она пояснила, что существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов, и не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать.

"Парадоксально, но какими бы разрушительными для нашего организма ни были наркотические вещества, их не так легко обнаружить, как кажется на первый взгляд. Вот почему спортсмены или лица, совершивших преступление, проходят тщательные обследования и сдают биологические жидкости в специальные лаборатории. Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, действует по совершенно другим методом. Это должно быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-СПЕКТРОМЕТРИИИ. Все остальное, например тест-полоски, обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем", – отметила чиновник.

В Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Еще меньше – гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они в работе со спортсменами для определения, употребляют они запрещенные вещества.

На этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Присутствие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. Вместе с тем он быстрее выводится из организма.

В спортивных соревнованиях практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов. Такие мероприятия осуществляются во избежание фальсификации или замены анализов.

Также она рассказала, что наркотические вещества или алкоголь хранятся в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек принимает некоторые вещества.

"В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Но сохраняются там очень долго – до 90 дней и даже больше. Волосы растут со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от его длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев. В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться в течение длительного времени – от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах", – резюмировала Супрун.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы , было назначено время и место, где глава государства и кандидат в президенты могут пройти тест на употребление алкоголя и наркотиков.

Штаб Зеленского предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории , а не на "Олимпийском". Команда лидера предвыборной гонки Зеленского готова рассмотреть любые независимые лаборатории для сдачи анализов, которые предложит команда действующего президента.

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