Как прошла неделя после выборов: анализы и стадион для дебатов, мировое одобрение и запрет нерегулярных рейсов в РФ

Кандидаты собрались сдавать анализы, а у Меркель хотят конкретики

Фото: AFP

Как прошла неделя после выборов: анализы и стадион для дебатов, мировое одобрение и запрет нерегулярных рейсов в РФ Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/619/238/5ca6192385a36.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/619/238/5ca6192385a36.png 2019-04-05T07:00:00+03:00 Новости Кандидаты собрались сдавать анализы, а у Меркель хотят конкретики

Первый тур президентских выборов состоялся, определив повестку не только недели, но и всего апреля. Дальше за кресло гаранта будут сражаться действующий президент Петр Порошенко и шоумен без политического опыта Владимир Зеленский. Результат не сказать чтобы слишком удивил страну, но разделил ее на два лагеря. Теперь уже всем не до шуток.

День "Х"

Хотя итоговая явка оказалась рядовой для Украины (порядка 63%), с самого утра соцсети дали понять — в этот раз выборы будут необычными. Украинцы считали своим долгом отчитаться, что они исполнили гражданский долг, и массово постили фото с участков. Ближе к вечеру первые экзитполы показали — во втором туре столкнутся опытный политик и молодой шоумен. Остальные 37 кандидатов их промежуточную победу оспорить даже не попытались. "Бронзовая" Юлия Тимошенко поначалу заявила о фальсификациях, но затем в суд решила не идти, прицелившись на парламентские выборы.

Между тем Комитет избирателей посчитал, во сколько кандидатам обошелся каждый отданный за них голос. Самые дорогие избиратели оказались у экс-главы ГФС Романа Насирова, который показал результат в 0,01% (2582 голоса). За каждого кандидата он "заплатил" по 997 грн. Зеленскому один голос обошелся в 16 грн, а Порошенко — 141 грн. Наконец, ЦИК, справившись с подсчетом голосов за три дня, в среду подтвердил данные экзитполов.

Мировое одобрение

Международное сообщество на выборы в Украине отреагировало доброжелательно. Канадцы посетовали, что о такой явке более развитым демократиям можно мечтать, а послы "Большой семерки" назвали их конкурентными и безопасными. В стороне не остались и отдельные европейские политики — Порошенко с выходом во второй тур поздравил президент Европейского союза Дональд Туск и канцлер Германии Ангела Меркель. У последней обратили внимание и на Зеленского, подчеркнув, что "в течение следующих трех недель он должен конкретно указать, за что выступает".

После мирового одобрения все ожидали традиционной подготовки ко второму туру, но и здесь не обошлось без сюрпризов.

Пикировка кандидатов

Первый пас в среду сделал Зеленский, вызвав Петра Порошенко на дебаты. В динамичном ролике он предложил "сразиться" на главном стадионе страны "Олимпийском", пройдя перед этим медэкспертизу. На ответ своему оппоненту дал сутки.

Президент не заставил ждать с ответом: он посоветовал почитать о дебатах в законе о выборах президента и закончил обращение фразой: "Ну стадион, так стадион", которая тут же стала афоризмом.

Чуть позже советник Петра Порошенко сообщил, что сегодня утром президент ждет Зеленского у медпункта стадиона для сдачи анализов, в том числе на алкоголь и наркотики. А дебатов нужно несколько по различным ключевым для страны вопросам — от безопасности до внешней политики и дипломатии.

В ЦИК, который должен организовывать дебаты, дали понять: если битву планируют на арене, то сами "гладиаторы" ее и оплатят.

Пока соцсети упражнялись в остротах, рассуждая, кто же будет у кандидатов на разогреве — Святослав Вакарчук или Олег Винник, — молодой кандидат немного сдал назад. В его штабе посетовали, что в своем обращении Порошенко проигнорировал призыв пройти медэкспертизу. А потому, мол, пока рано конкретно говорить о дебатах, ведь выполнены не все требования. Слова советника президента у Зеленского пока не прокомментировали.

Тем временем телеведущий Сергей Притула предложил кандидатам свои бесплатные услуги модератора, а певица Камалия не прочь исполнить перед началом дискуссии гимн Украины.

Кабмин: газ и полеты

А вот Кабмин, отойдя в сторону от постизбирательной лихорадки, в среду запретил нерегулярные авиарейсы с РФ с подачи Министерства внутренних дел. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что некоторые политики сквозь лазейки в законодательстве пробрались в самолет, который увез их в Москву.

"Я бы позволил этим политикам прямые рейсы на кукурузнике. И то в один конец", — добавил премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, правительство в среду разрешило "Нафтогазу" снизить цену на газ. Правда тем же вечером глава компании Андрей Коболев напомнил, что "Нафтогаз" разрешил себе сделать это еще с 1 апреля.

Утвердил Кабмин и новые правила работы для медицины. Теперь, обращаясь к терапевту и семейному врачу, пациенту придется автоматически заключить с ним декларацию, если он еще не успел присоединиться к системе. Наконец, Минздрав на этой неделе запустил электронный рецепт, но, чтобы воспользоваться им, у человека также должна быть заключена декларация.

Между тем в МВД уже попросили "болельщиков" Порошенко и Зеленского не нарушать порядок во время дебатов. Охрану публичного порядка и безопасности во время проведения президентских дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" будут обеспечивать Национальная полиция Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.