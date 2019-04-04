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НОТУ подготовит проведение дебатов 19 апреля – Аласания

Сегодня, 17:37

"Общественное" будет готово к участию обоих кандидатов в любом варианте

Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив)
Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив).
НОТУ подготовит проведение дебатов 19 апреля – Аласания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/329/bb4/5c5329bb43e3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/329/bb4/5c5329bb43e3b.jpg Новости "Общественное" будет готово к участию обоих кандидатов в любом варианте

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) обязательно подготовит проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля, заявил ее глава Зураб Аласания.

"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте", – сказал Аласания на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он пояснил, что постановление Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов.

"Там не предусмотрены свободные форматы, даже с ведущими – а просто с модератором", - сказал глава НОТУ.

"К любым другим вариантам мы также готовы и также открыты к предложениям, которые прозвучали публично. Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили согласие на учредительную встречу", - заявил Аласания.

Позднее глава НОТУ пояснил, что дебаты на НСК "Олимпийском" и 19 апреля в студии НОТУ состоятся независимо друг от друга.

"С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что будет в пятницу, 19-го. Остальное будет считаться политической агитацией. Именно потому они (кандидаты – Ред.) и должны платить со своих фондов", - сказал Аласания.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.


В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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