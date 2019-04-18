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Осталось согласовать два пункта: в штабе Порошенко рассказали о переговорах по дебатам

Сегодня, 19:55

Штабы кондидатов пока не смогли договорится о ведущем дебатов и количестве вопросов

НСК "Олимпийский". Скриншот
НСК "Олимпийский". Скриншот.

Штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не договорились о том, кто будет ведущим и о количестве вопросов на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Об этом спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев сообщил на брифинге в Киеве.

"Фамилии ведущих или одного, или двоих, я вам назвать не могу. И, насколько я знаю, не согласовано еще количество вопросов", - сказал он.

По словам представителя штаба, регламентом теледебатов между кандидатами в президенты на Общественном предусмотрено пять вопросов.

"Мы хотим, чтобы было пять, мы вообще хотели, чтобы дебаты продолжались более часа, около полутора часов, но команда Зеленского настаивает на очень коротких дебатах. Насколько я знаю, они вообще хотят по три или по два вопроса… Но, как договоримся, так и будет", – отметил Медведев.

Также, по его словам, все остальные организационные вопросы проведения дебатов штабы кандидатов согласовали.

Напомним, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты 19 апреля: дебаты должны состояться с 21.00 до 22.00. Соответствующее решение Центризбирком принял сегодня на заседании.

Напомним, на НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.


Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский

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Источник:

УНИАН

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