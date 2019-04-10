Порошенко о цене повторных анализов: "Я за это не платил"

Процедура сдачи анализов на НСК являлась абсолютно прозрачной, говорит президент

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко о цене повторных анализов: "Я за это не платил" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dff/393/5cadff3937e76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dff/393/5cadff3937e76.jpg 2019-04-10T17:38:00+03:00 Новости Процедура сдачи анализов на НСК являлась абсолютно прозрачной, говорит президент

Президент Петр Порошенко не платил за повторные анализы, сданные НСК "Олимпийском" для экспертов VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации). Об этом заявил сам глава украинского государства, сообщают УНН.

"Я за это не платил, и сколько стоят они, я не знаю", – отметил глава государства.

По его словам, процедура сдачи анализов на НСК являлась абсолютно прозрачной, тогда как прохождение этого теста является унижением страны, более того, по его мнению, это вопрос национальной безопасности.

Напомним, конкурент Порошенко – Владимир Зеленский отказался от повторных анализов. Политический консультант кандидата Дмитрий Разумков заявил: "Дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.

Также стало известно, что стадион будет нужен в ближайшее время не только для анализов, но и для дискуссии между кандидатами в президенты. Команды Зеленского и Порошенко заказали "Олимпийский" для проведения дебатов.

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