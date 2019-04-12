Порошенко ждет от дебатов с Зеленским содержательной дискуссии о будущем Украины
Президент убежден, что дебаты должны состояться 14 и 19 апрел
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на следующей неделе и он, и шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, наконец-то, будут иметь возможность проинформировать общество о своих планах по развитию государства. Об этом Петр Порошенко сказал во время включения на телеканале "Интер" во время рабочего визита во Францию.
"Я очень надеюсь, что мой оппонент услышит меня, что мы, наконец, перейдем к содержательным дискуссиям, что мы наконец будем иметь возможность проинформировать общество о своих программах, планах, четких направлениях в развитии государства, видение будущего Украины и украинцев. И дать возможность получения всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным и чтобы никто не пытался "втюхать" Украине "кота в мешке", – добавил Петр Порошенко.
Президент уверен, что дебаты должны состояться на "Общественном" 19 апреля как предусмотрено законом в 20:00 и 14 апреля на "Олимпийском" стадионе.
"Еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на стадион. Стадион, так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите", – подчеркнул президент.
"Что я ожидаю на следующей неделе? Хочу подчеркнуть, ожидаю разумного и ответственного выбора украинского народа", – заметил президент.
Как сообщалось, Порошенко и Зеленский встретились с президентом Франции Макроном. Главная интрига – пересекутся ли там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих.
Напомним, Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном. Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса.
Также мы писали, что Эммануэль Макрон встретился и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.
Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.
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