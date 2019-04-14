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Порошенко против роспуска ВР и хочет знать позицию Зеленского по важным вопросам

Сегодня, 17:35

Конституционных оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет, считает президент

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что конституционных оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет.

"Относительно досрочного прекращения полномочий парламента – я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", – заявил он 14 апреля во время дебатов со своим соперником на президентских выборах Владимиром Зеленским в НСК "Олимпийский", на которые последний не пришел.

Порошенко напомнил о том, что в этом созыве Верховная Рада сделала огромные шаги в поддержку его предложений, касательно реализации процесса реформ, и выразил уверенность в том, что Украина продолжит двигаться заданным курсом.

"Есть ли риск того, чтобы любой новоизбранный президент распускал парламент, назначал депутатов ... Я считаю, что это – путь к тоталитаризму, ничего общего с демократией это не имеет", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он призвал Зеленского озвучить свою позицию по ряду важных вопросов: относительно направлений реализации полномочий президента как гаранта конституционных прав и свобод граждан, а также как защитника государства.

"Мне не нравится, когда вместо участия в дебатах у нас виртуальный кандидат… Поскольку, когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства – это просто сюжет из фильма "Слуга народа". Но мы же выбираем не Голобородько (главный персонаж фильма, роль которого исполняет Владимир Зеленский – ред.) – мы выбираем президента Украины", – добавил он.

Напомним, что президент пригласил Зеленского встретиться в эфире украинского телевидения 15 апреля и предупредил, что в случае неудачи пригласит его на дебаты также на следующий день.


Как мы уже писали, ранее Порошенко записал видеообращение к своему сопернику с призывом прийти на дебаты на НСК "Олимпийском" 14 апреля.

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Тег роспуск, Верховная Рада, Порошенко, дебаты, Зеленский, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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