Порошенко против роспуска ВР и хочет знать позицию Зеленского по важным вопросам
Конституционных оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет, считает президент
Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что конституционных оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет.
"Относительно досрочного прекращения полномочий парламента – я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", – заявил он 14 апреля во время дебатов со своим соперником на президентских выборах Владимиром Зеленским в НСК "Олимпийский", на которые последний не пришел.
Порошенко напомнил о том, что в этом созыве Верховная Рада сделала огромные шаги в поддержку его предложений, касательно реализации процесса реформ, и выразил уверенность в том, что Украина продолжит двигаться заданным курсом.
"Есть ли риск того, чтобы любой новоизбранный президент распускал парламент, назначал депутатов ... Я считаю, что это – путь к тоталитаризму, ничего общего с демократией это не имеет", – подчеркнул глава государства.
Кроме того, он призвал Зеленского озвучить свою позицию по ряду важных вопросов: относительно направлений реализации полномочий президента как гаранта конституционных прав и свобод граждан, а также как защитника государства.
"Мне не нравится, когда вместо участия в дебатах у нас виртуальный кандидат… Поскольку, когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства – это просто сюжет из фильма "Слуга народа". Но мы же выбираем не Голобородько (главный персонаж фильма, роль которого исполняет Владимир Зеленский – ред.) – мы выбираем президента Украины", – добавил он.
Напомним, что президент пригласил Зеленского встретиться в эфире украинского телевидения 15 апреля и предупредил, что в случае неудачи пригласит его на дебаты также на следующий день.
Как мы уже писали, ранее Порошенко записал видеообращение к своему сопернику с призывом прийти на дебаты на НСК "Олимпийском" 14 апреля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко против роспуска ВР и хочет знать позицию Зеленского по важным вопросам". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК утвердила порядок выступлений Зеленского и Порошенко в теле- и радиоэфире НОТУ
Эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета
Украина выбирает президента: Порошенко и Зеленский встречаются с Макроном
Главная интрига – пересекутся ти там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих
На 80 процентов дебаты между Порошенко и Зеленским не состоятся – штаб президента
Президент возмущен тем, что Зеленский не общается с избирателями
"Будет очень много полиции": в МВД рассказали о возможных дебатах на "Олимпийском"
Граждан призвали не брать с собой на стадион оружие