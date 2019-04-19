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Посол Германии: Важно, что результаты выборов в Украине неизвестны заранее

Сегодня, 13:04

По словам Райхеля, в Европе и России особый интерес к выборам-2019 в Укране

Эрнст Райхель
Эрнст Райхель.

В Европе внимательно следят за избирательной кампанией в Украине. Об этом во время брифинга международной миссии по наблюдению ENEMO заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Я следил с большим интересом за (президентской – ред.) кампанией и как она разворачивается после 31 марта. Я в этом не был одиноким. Наблюдался заметный интерес в Европе, и это не удивляет, потому что кампания была захватывающее интересной. Это очень необычно, что предвыборные митинги проходят на стадионах, дебаты будут проходить на стадионе, возможно, впервые в мире", – сказал посол.

По его словам, чрезвычайно важным является то, что результаты этих выборов не известны заранее.

"Согласно результатам опроса, даже в России интерес к выборам выше, чем он был в 2014 году", – добавил он.

Кроме того, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович назвала три главных направления, по которым США будут сотрудничать с новым президентом Украины после второго тура выборов, который состоится 21 апреля.

Напомним, Мари Йованович призвала всех граждан Украины, которые обладают правом, голосовать на выборах президента страны, воспользоваться такой возможностью для определения будущего своей страны.

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Тег выборы, Германия, посол

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УНН

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