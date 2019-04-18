"Сегодня" и "Edison Research" изучают настроения украинцев перед вторым туром
Технологии опроса уникальные и позволяют с минимальной погрешностью определить тенденции общественного мнения
Команда "Сегодня" почти две недели вместе с американской исследовательской компанией "Edison Research" изучают настроения украинцев перед вторым туром президентских выборов.
Технологии опроса уникальные и позволяют с минимальной погрешностью определить тенденции общественного мнения.
"Очень важный период для истории Украины. Период очень серьезных выборов. Мы чувствуем наш заказчик заинтересован в том, чтобы подать самую профессиональную информацию, которой можно доверять", – говорит Нино Джапаридзе.
Отметим, на НСК "Олимпийский" идут приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.
Отметим, недавно глава МВД Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Сегодня" и "Edison Research" изучают настроения украинцев перед вторым туром". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский заявил, что хочет "сломать систему" и не собирается через пять лет бежать из страны
Кандидат в президенты отметил, что если не справится с президенством, то уйдет
У Порошенко прокомментировали фейковые звонки с призывом поддержать его на выборах
Олег Медведев отметил, что сегодня тоже получил такой звонок