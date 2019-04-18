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"Сегодня" и "Edison Research" изучают настроения украинцев перед вторым туром

Сегодня, 23:49

Технологии опроса уникальные и позволяют с минимальной погрешностью определить тенденции общественного мнения


Команда "Сегодня" почти две недели вместе с американской исследовательской компанией "Edison Research" изучают настроения украинцев перед вторым туром президентских выборов.

Технологии опроса уникальные и позволяют с минимальной погрешностью определить тенденции общественного мнения.

"Очень важный период для истории Украины. Период очень серьезных выборов. Мы чувствуем наш заказчик заинтересован в том, чтобы подать самую профессиональную информацию, которой можно доверять", – говорит Нино Джапаридзе.

Отметим, на НСК "Олимпийский" идут приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.

Отметим, недавно глава МВД Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

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Тег выборы, опрос, Порошенко, Зеленский

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