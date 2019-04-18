Дебаты могут стать решающими для многих избирателей – эксклюзивное интервью Марины Порошенко

Марина Порошенко заявила, что ее супруг решительно настроен на кадровые изменения

Сегодня в гостях студии "Сегодня" супруга президента Украины Марина Порошенко. Тема разговора – выборы президента Украины и дебаты кандидатов.

- Подходит к концу второй тур выборов. И мы видим результаты последних социологических опросов. Как вы думаете, остаются ли у Петра Порошенко шансы победить?

- Добрый день, Украина! В первую очередь, я хочу поздравить всех украиноботов с результатами последних социологических опросов, согласно которым разрыв между кандидатами в президенты резко сокращается. И эта тенденция продолжается. Это добавляет уверенности, что мы сохраним независимость Украины, сможем продолжить путь европейского развития Украины, и продолжить реформы, которые были начаты на протяжении последних пяти лет. Те, кто думает, что достижения, которые получила Украина за последние пять лет, останутся навсегда, к сожалению, ошибаются. Это не так. И события этого дня ярко свидетельствуют о том, что старая политическая сила, которая прячется за новым лицом, пытается осуществить реванш. Это – решение отобрать у государства Приватбанк и вернуть его старым владельцам, это – снятие ареста со счетов Януковича. И это еще не было выборов...

Неужели украинцы рассчитывают, что возвращение к власти старой политической элиты, что их первым шагами будет повышение благосостояния украинского населения и защита интересов украинцев? Я думаю, что это не так.

- После первого тура выборов президент заявил, что он услышал украинцев и сделал выводы. Насколько серьезно Петр Порошенко настроен на кадровые изменения?

Петр Порошенко публично признал свои ошибки. И он решительно настроен на кадровые изменения, и мы видим первые шаги в этом направлении. Еще больше он настроен активизировать реформы в Украине. В своей будущей команде, в первую очередь, он видит лидеров, которые являются патриотами Украины. Это молодые региональные лидеры, которые имеют авторитет среди украинского народа.

- Завтра ждем дебаты между кандидатами в президенты. Верите ли вы, что по результатам дебатов что-то изменится в пользу вашего мужа? Какое настроение у Вас, и какое настроение у него?

- Проведение дебатов между лидерами президентской гонки – это мировая практика. В Украине более 70% избирателей ждут эти дебаты. Очень важно, чтобы, в первую очередь, они услышали, какое развитие ждет Украину в будущем. Сейчас Украина на раздорожье. И это очень опасно рисковать должностью президента Украины и верховного главнокомандующего. Сегодня каждый знает программу Петра Порошенко. Но до сих пор, к сожалению, остается загадкой программа другого кандидата. Поэтому завтра дебаты могут стать решающими для многих избирателей.

- Спасибо за разговор.

Отметим, завтра утром на сайте "Сегодня" выходит интервью с Еленой Зеленской – женой кандидата в президенты.

Напомним, накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал, что политические дебаты с конкурентом на президентских выборах Петром Порошенко могут состояться 19 апреля, но точно об этом не знает.

Как сообщалось, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00. Соответствующее заявление о внесении изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич в связи с тем, что в 19.00, по предложению Зеленского, начнутся дебаты на НСК "Олимпийский".

Согласно принятым ЦИК изменениям, теледебаты на "Общественном" пройдут с 21.00 до 22.00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Напомним, на НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи.

Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

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