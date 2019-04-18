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В Киеве в день выборов будут выдавать готовые паспорта

Сегодня, 19:19

Документы можно будет получить в ЦНАПах с 9:00 до 19:00, несмотря на выходной день

77% людей, которые не живут по месту регистрации не чувствуют потребности в этой самой регистрации
77% людей, которые не живут по месту регистрации не чувствуют потребности в этой самой регистрации. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в воскресенье, 21 апреля, все столичные центры предоставления административных услуг по 9:00 до 19:00 будут выдавать готовые паспорта. Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставление административных услуг Наталья Шамрай во время расширенного заседания Коллегии КГГА.

"Такое решение принято с целью реализации права граждан Украины на участие в голосовании во время очередных выборов Президента Украины", – отметила Наталья Шамрай.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. В последний день, когда это можно было сделать (15 апреля) возле районных Госреестров в Киеве выстроились огромные очереди

Тем временем, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты 19 апреля.

По последним данным, дебаты должны состояться с 21.00 до 22.00. Соответствующее решение Центризбирком принял сегодня на заседании.

На НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.


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Тег Киев, выборы, паспорт, центр админуслуг

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Сегодня

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