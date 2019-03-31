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Тимошенко дала жесткий ответ на результаты экзит-полов: опубликовано видео

Сегодня, 22:06

Кандидат в президенты призвала свою команду "защитить результаты выборов"

Тимошенко дала жесткий ответ на результаты экзит-полов: опубликовано видео Новости Кандидат в президенты призвала свою команду "защитить результаты выборов"

Штаб кандидата в президенты Украины Юлия Тимошенко проводит параллельный подсчет голосов. Об этом заявила Тимошенко, комментируя первые результаты экзит-полов. Она также призвала не воспринимать предварительные итоги по результатам опроса избирателей "истиной в последней инстанции", так как они являются "манипулятивными".

"Наша команда проводит параллельный подсчет голосов, который мы начнем оглашать с 24:00. Что такое параллельный подсчет голосов? Мы будем получать копии протоколов в электронной форме с каждого избирательного участка – протоколы и итоги выборов. Мы рассчитываем до конца завтрашнего дня собрать оригинальные протоколы с мокрыми печатями и оригинальными подписями и предъявить обществу. Я также думаю, что у нас достаточно наблюдателей на участках и в окружных избирательных комиссиях для того, чтобы защитить результат выборов. Именно поэтому я бы просила сейчас общество не воспринимать социологию, которая называется экзит-пол как истину в последней инстанции. Это абсолютно манипулятивная и нечестная вещь", – сказала Тимошенко.

Она также поблагодарила всех, кто пришел и проголосовал, а свою команду призвала "защищать результаты выборов". К слову явка на выборах президента составила 66,63%.

"Это означает, что у Украины есть надежды на перемены. ... Я хочу также сейчас обратиться к членам моей команды по всей Украине. Все эти продажные экзит-полы были рассчитаны на то, чтобы дезорганизовать нашу команду по защите результатов выборов. Я обращаюсь сейчас ко всем членам нашей команды: никакой дезорганизации, не обращайте внимания на эти продажные экзит-полы. Наша с вами задача защитить результаты выборов на каждом участке, до 24:00 отправить в электронной форме копии протоколов итоговых с избирательных участков и мы предварительный результат после 24:00 по параллельному подсчету будем объявлять. Я также прошу всю мою команду по всей Украине, понимая, что, к сожалению, экзит-полы влияют на сознание людей, сделать все возможное, чтобы ни один протокол итоговый с участковой комиссии не был куплен, подписан без цифр, чтобы ни одна окружная избирательная комиссия не вернула протоколы участковых избирательных комиссий, если они не будут подходит окружной избирательной комиссии", – сказала Тимошенко.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00, по данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, Тимошенко, второй тур, результаты, экзит-пол, результаты голосования, итоги выборов, выборы 2019

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