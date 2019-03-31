Результаты экзит-полов: как голосовали за всех кандидатов
Меньше процента избирателей испортили свои бюллетени
Голосование на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Уже опубликованы первые данные Национального экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят два кандидата.
По данным опросов избирателей на выходах из участков по состоянию на 18:00, кандидаты в президенты набирают по столько процентов голосов:
- Владимир Зеленский – 30,4%;
- Петр Порошенко – 17,8%;
- Юлия Тимошенко – 14,2%;
- Анатолий Бойко – 9,8%;
- Анатолий Гриценко – 7,1%;
- Игорь Смешко - 6,4%;
- Олег Ляшко – 4,8%;
- Александр Вилкул – 4%;
- Руслан Кошулинский – 1,8%;
- Александр Шевченко – 0,5%;
- Юрий Тимошенко – 0,4%;
- Ольга Богомолец – 0,3%;
- Геннадий Балашов – 0,2%;
- Валентин Наливайченко – 0,2%;
- Виктор Бондарь – 0,1%;
- Сергей Тарута – 0,1%;
- Инна Богословская – 0,1%;
- Василий Журавлев – 0,1%;
- Владимир Петров – 0,1%;
- Юрий Деревянко - 0,1%;
- Роман Бессметрный – 0,1%;
- Сергей Каплин – 0,1%;
- Виталий Скоцик – 0,1%;
- Юрий Кармазин – 0,1%
- Илья Кива – 0,1%;
- Александр Данилюк – 0,1%;
- Юлия Литвиненко – 0,1%
- Александр Мороз – 0,1%;
- Руслан Рыгованов – 0,1%;
- Игорь Шевченко – 0,1%;
- Аркадий Корнацкий – 0%;
- Виктор Кривенко - 0%;
- Андрей Новак - 0%;
- Николай Габер - 0%;
- Виталий Куприй - 0%;
- Сергей Носенко - 0%;
- Александр Соловьев - 0%;
- Александр Ващенко – 0%;
- Роман Насиров - 0%.
Вычеркнули всех кандидатов или испортили бюллетени 0,6%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов.
Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.
Явка по состоянию на 18:00 превышала 49%.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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Ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы - какими были рекордные явки и результаты:
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