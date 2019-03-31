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Результаты экзит-полов: как голосовали за всех кандидатов

Сегодня, 20:37

Меньше процента избирателей испортили свои бюллетени

Фото: AFP
Результаты экзит-полов: как голосовали за всех кандидатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg Новости Меньше процента избирателей испортили свои бюллетени

Голосование на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Уже опубликованы первые данные Национального экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят два кандидата.   

По данным опросов избирателей на выходах из участков по состоянию на 18:00, кандидаты в президенты набирают по столько процентов голосов:

  1. Владимир Зеленский – 30,4%;
  2. Петр Порошенко – 17,8%;
  3. Юлия Тимошенко – 14,2%;
  4. Анатолий Бойко – 9,8%;
  5. Анатолий Гриценко – 7,1%;
  6. Игорь Смешко - 6,4%;
  7. Олег Ляшко – 4,8%;
  8. Александр Вилкул – 4%;
  9. Руслан Кошулинский – 1,8%;
  10. Александр Шевченко – 0,5%;
  11. Юрий Тимошенко – 0,4%;
  12. Ольга Богомолец – 0,3%;
  13. Геннадий Балашов – 0,2%;
  14. Валентин Наливайченко – 0,2%;
  15. Виктор Бондарь – 0,1%;
  16. Сергей Тарута – 0,1%;
  17. Инна Богословская – 0,1%;
  18. Василий Журавлев – 0,1%;
  19. Владимир Петров – 0,1%;
  20. Юрий Деревянко - 0,1%;
  21. Роман Бессметрный – 0,1%;
  22. Сергей Каплин – 0,1%;
  23. Виталий Скоцик – 0,1%;
  24. Юрий Кармазин – 0,1%
  25. Илья Кива – 0,1%;
  26. Александр Данилюк – 0,1%;
  27. Юлия Литвиненко – 0,1%
  28. Александр Мороз – 0,1%;
  29. Руслан Рыгованов – 0,1%;
  30. Игорь Шевченко – 0,1%;
  31. Аркадий Корнацкий – 0%;
  32. Виктор Кривенко - 0%;
  33. Андрей Новак - 0%;
  34. Николай Габер - 0%;
  35. Виталий Куприй - 0%;
  36. Сергей Носенко - 0%;
  37. Александр Соловьев - 0%;
  38. Александр Ващенко – 0%;
  39. Роман Насиров - 0%.

Вычеркнули всех кандидатов или испортили бюллетени 0,6%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов.

Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова. 

Явка по состоянию на 18:00 превышала 49%.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы - какими были рекордные явки и результаты:

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Сегодня

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