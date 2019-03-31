Результаты экзит-полов: как голосовали за всех кандидатов

Меньше процента избирателей испортили свои бюллетени

Фото: AFP

Результаты экзит-полов: как голосовали за всех кандидатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0fa/827/5ca0fa827b11e.jpg 2019-03-31T20:37:00+03:00 Новости Меньше процента избирателей испортили свои бюллетени

Голосование на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Уже опубликованы первые данные Национального экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят два кандидата.

По данным опросов избирателей на выходах из участков по состоянию на 18:00, кандидаты в президенты набирают по столько процентов голосов:

Владимир Зеленский – 30,4%; Петр Порошенко – 17,8%; Юлия Тимошенко – 14,2%; Анатолий Бойко – 9,8%; Анатолий Гриценко – 7,1%; Игорь Смешко - 6,4%; Олег Ляшко – 4,8%; Александр Вилкул – 4%; Руслан Кошулинский – 1,8%; Александр Шевченко – 0,5%; Юрий Тимошенко – 0,4%; Ольга Богомолец – 0,3%; Геннадий Балашов – 0,2%; Валентин Наливайченко – 0,2%; Виктор Бондарь – 0,1%; Сергей Тарута – 0,1%; Инна Богословская – 0,1%; Василий Журавлев – 0,1%; Владимир Петров – 0,1%; Юрий Деревянко - 0,1%; Роман Бессметрный – 0,1%; Сергей Каплин – 0,1%; Виталий Скоцик – 0,1%; Юрий Кармазин – 0,1% Илья Кива – 0,1%; Александр Данилюк – 0,1%; Юлия Литвиненко – 0,1% Александр Мороз – 0,1%; Руслан Рыгованов – 0,1%; Игорь Шевченко – 0,1%; Аркадий Корнацкий – 0%; Виктор Кривенко - 0%; Андрей Новак - 0%; Николай Габер - 0%; Виталий Куприй - 0%; Сергей Носенко - 0%; Александр Соловьев - 0%; Александр Ващенко – 0%; Роман Насиров - 0%.

Вычеркнули всех кандидатов или испортили бюллетени 0,6%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов.

Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

Явка по состоянию на 18:00 превышала 49%.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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