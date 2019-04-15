В штабе Порошенко заявили, что закроют все вакантные места по своей квоте в УИК
Сегодня утром в штабе Порошенко была проблема с волонтерами-членами УИК в 33 избирательных округах
В предвыборном штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко уверяют, что до конца суток закроют все вакантные места по своей квоте в участковых избирательных комиссиях. Об этом на брифинге сообщил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, комментируя информацию Центральной избирательной комиссии и гражданской сети "ОПОРА" о неукомплектованности УИК в ряде округов.
Медведев признал, что, действительно, еще сегодня утром в штабе Порошенко была проблема с волонтерами-членами УИК в 33 избирательных округах, однако к концу сегодняшних суток, когда завершается формирование УИК, комиссии будут укомплектованы.
"По состоянию на середину дня были проблемы по 33 ОИК, где не хватало членов участковых комиссий. Мы в свое время предложили во второй тур около 100 тысяч членов комиссий и наблюдателей всех уровней. Были сложности с формированием, поскольку они формируются на волонтерских началах, а при проведении тренингов было так, что звонит какой-то неизвестный, приезжает полиция и обвиняет участников тренинга в "сетке". Людям это надоело, и сейчас сложно найти волонтеров, потому что люди не хотят быть обвиненными в причастности к таким "сеткам", - сказал он.
Также спикер добавил, что в тех округах, где штабу не удалось обеспечить укомплектованность УИК, эту функцию, согласно закону, взяли на себя окружные избирательные комиссии, которые занимаются этим сейчас.
Медведев заверил, что не может быть и речи о срыве президентских выборов за якобы "некомплект членов УИК" со стороны кандидата Порошенко.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины напомнила гражданам об истечении последней возможности приобщиться к президентским выборам в качестве члена участковой избирательной комиссии (УИК). В ЦИК также отметили, что ряд территориальных избирательных округов остаются недоукомплектованными.
В связи с этим всех желающих пригласили стать членами УИК, напомнив, что соответствующее заявление можно написать прямо в помещении окружной избирательной комиссии. В случае недоукомплектовнания состав избиркомов может быть сформирован по представлению председателя соответствующей окружной избирательной комиссии (ОИК) на основании предложений членов комиссии.
Кроме того, в этот же день ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей за соблюдением избирательного законодательства в ходе второго тура голосования.
Напомним, ранее "Сегодня" на собственном опыте проверили, реально ли проголосовать на президентских выборах, если потерял паспорт. Подробнее смотрите в видеосюжете:
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