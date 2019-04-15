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Смена места голосования: украинцы стоят в больших очередях

Сегодня, 17:13

Люди хотят успеть до вечера, ведь сегодня последний день – в госреестре избирателей придумали, как ускорить процесс


Сегодня последний день для смены места голосования во втором туре выборов президента. В госресстр избирателей стоит очередь – украинцы пытаются успеть до вечера переоформиться.

Количество желающих изменить регистрацию, чтобы проголосовать во втором туре, постоянно увеличивается. Избиратели подходят и подходят. Здесь – в одном из отделов в Дарницком районе Киева – предоставили даже актовый зал, чтобы люди не стояли на улице. Там их около двухсот, а еще – стоят в коридорах. Кроме того, многие записались в очередь и отошли.

Очереди такие большие, что люди здесь уже самоорганизовываются – составляют списки, и по телефону или через интернет сообщают друг другу, когда приближается время сдавать документы. Работники отделов реестра также идут навстречу избирателям и звонят тем, кто записался, чтобы они ждали дома, а не теряли время в очереди.

"Всегда есть недовольные люди, некоторые прорываются без очереди. Последние два дня мы изменили немножко прием документов: раньше все стояли в очереди по шесть часов, действительно жаловались. Сейчас мы принимаем документы и просим оставлять мобильный телефон – мы быстро обрабатываем документы. Если все верно, то человек будет спокоен, приедет позже и заберет свое удостоверение", – рассказала начальник ведения государственного реестра избирателей аппарата Дарницкого районного в Киеве государственной администрации Алена Бильская.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей. По состоянию на 13 апреля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования, составляет 201 189 человек.

Напомним, что для смены места голосования нужно обоснование. (переселенцам из Крыма и Донбасса доказывать невозможность голосования по месту жительства не требуется, достаточно иметь при себе паспорт).

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Тег выборы, украинцы, очередь, второй тур, голосование

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