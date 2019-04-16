Украина выбирает президента: главное за 16 апреля

Команды претендентов на президентство вовремя не подали достаточного количества кандидатур в УИК

В Киеве и еще восьми регионах Украины выборы оказались на грани срыва. Там остро не хватает членов участковых избирательных комиссий.

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Закарпатской областях, а также столице.

Недобор членов участковых комиссий возник в пятой части всех округов страны. Команды претендентов на президентство вовремя не подали достаточного количества кандидатур.

"Опасность в том, что не все граждане Украины смогут проголосовать. Там, где не будет хватать количества членов комиссии, те участки не заработают. Такой ситуации никогда не было", – говорит Лариса Дударева, председатель ОИК № 68.

В штабе Петра Порошенко объясняют, людей в комиссии искать сложно еще и потому, что работать они будут бесплатно на волонтерских началах. Ответственность, вдруг что, придется нести серьезную.

"Здесь и возникает проблема, почему люди боятся идти. Они видят конфликты, давление… Не дай Бог, что-то случится, тебя могут обвинять и привлечь даже к уголовной ответственности. Риск есть, а стимула нет", – говорит Владимир Фесенко, политолог.

Если штабы не подали кандидатур, сформировать УИК должны окружкома. Они говорят: выкручиваются, как могут.

В ЦИК вечером сообщили: самостоятельно искать людей вынуждены были более 40 округов из 199.

Напомним, в Центризбиркоме дали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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