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Выборы президента: агитаторы в Одессе используют черные технологии

Сегодня, 19:05

Полевую кампанию на местном уровне свернули

Фото: Сегодня

До второго тура президентских выборов осталось меньше недели, и в штабах кандидатов делают все возможное, чтобы склонить на свою сторону уже весьма уставших от политической гонки избирателей. Наблюдатели общественной сети "Опора" даже зафиксировали использование элементов так называемого черного пиара в процессе агитации в Одессе. 

Как пояснил "Сегодня" глава одесской областной организации "Комитета избирателей Украины" Анатолий Бойко, сказать нельзя, на кого из кандидатов черный пиар направлен больше, потому что он присутствует с обеих сторон.

"Черный пиар — это негатив. Он анонимный, обычно, это однодневные газеты или фейковые аккаунты в соцсетях. Он содержит абсолютно ложные факты или смесь правды, неправды и домыслов. Также он носит карикатурный характер", — перечисляет эксперт признаки "черных технологий".

По наблюдениям нашего собеседника, полевую кампанию на местном уровне свернули (например, палаток с агитаторами уже не встретишь), а основным местом политических баталий стали телевидение и интернет.

Бойко уточнил, что юридической защиты от черного пиара нет, ведь он не имеет не только "автора", но и определения в законодательстве. 

Напомним, за неделю, отведенную избирателям для временного изменения места голосования на президентских выборах, этим правом воспользовались более 325 тысяч граждан.

Тем временем, Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы в связи с подготовкой и проведением второго тура выборов президента Украины.

Напомним, в Центризбиркоме уже давали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.


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Тег выборы, пиар, агитация, бойко, эксперт, наблюдатели, опора, выборы президента Украины

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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