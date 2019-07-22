Украинцы на мажоритарке выбирают действующих нардепов

Нардеп Виктор Бондарь, самовыдвиженец, лидирует в округе №191 Хмельницкой области

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в ряде мажоритарных округов уверенно лидируют или побеждают действующие народные депутаты.

Например, народный депутат и самовыдвиженец Олесь Довгий уверенно лидирует на выборах в Раду в № 102 мажоритарном округе Кировоградской области. Согласно данным ЦИК после обработки 9,72 % протоколов за Довгого проголосовали 48,73 % избирателей, у Артема Петрощука (Слуга народа) – 20,62 %.

Нардеп и самовыдвиженец Андрей Деркач уверенно лидирует в 159-м округе Сумской области после обработки 8,18 % протоколов. Он набирает 40,9 %, у Дмитрия Шевченко ("Слуга народа") – 20,44 %.

Нардеп и самовыдвиженец Александр Герега уверенно лидирует в 192-м округе Хмельницкой области после обработки 11,48 % протоколов, у него – 46,63 %, у Василия Гуменюка ("Слуга народа") – 25,98 %.

Нардеп Виктор Бондарь, самовыдвиженец, лидирует в округе №191 Хмельницкой области, где обработано 10,98 % протоколов, За Бондаря – 34,32 %, у Марины Потаповой ("Слуга народа") и Александра Спивака (самовыдвиженец) соответственно – 20,66 % и 19,8 %.

В округе №198 на Черкащине лидирует нардеп и самовыдвиженец Сергей Рудык, у него 29,67 % после обработки 18,79 % протоколов, а у Наталии Дьяченко ("Слуга народа") – 21,26 %.

В тоже время в округе № 130 нардеп Андрей Водатурский проигрывает выборы в 130 округе лидирующему Игорю Негулевскому (Слуга народа) и 36,61 % Владимиру Фроленко (ОПЗЖ )- 22,7 после обработки, 16,73 % протоколов. У Водатурского соответственно 14, 73 %.

В Черкасской области в округе № 197 лидирует телеведущий Александр Скичко ("Слуга народа"). После обработки 5,63 % протоколов у него 39,37 %, а у самовыдвиженца Владислава Голуба – 25,8 %.

Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам.

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы на мажоритарке выбирают действующих нардепов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"