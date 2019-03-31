Украинцы уже в седьмой раз выбирают президента: когда ждать результатов

Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, то 21 апреля состоится второй тур президентских выборов

Украинцы уже в седьмой раз выбирают президента: когда ждать результатов 2019-03-31T15:25:00+03:00 Новости Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, то 21 апреля состоится второй тур президентских выборов

Украинцы уже в седьмой раз выбирают президента. Сегодня – первый тур выборов.

Не менее чем через десять дней Центральная избирательная комиссия объявит официальные результаты нынешнего волеизъявления.

Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, то 21 апреля снова пойдем на участки.

И президентом станет тот, кто наберет больше голосов. А 1 мая ЦИК назовет имя седьмого президента Украины. С таким расчетом инаугурация приходится на 3 июня.

Затем украинцы могут отдохнуть от политической агитации. Однако ненадолго, поскольку 29 июля стартует кампания по выборам в Верховную Раду Украины.

Народных депутатов будут избирать 27 октября. А первое заседание народных избранников девятого созыва состоится уже в декабре.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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