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Появилось видео, как пенсионеры с нарушениями голосуют в Киевской области

Сегодня, 15:19

Пенсионеры получают бюллетени не по паспорту, а по пенсионному удостоверению

Фото: AFP
Появилось видео, как пенсионеры с нарушениями голосуют в Киевской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ab/e3b/5ca0abe3beabf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ab/e3b/5ca0abe3beabf.jpg Новости Пенсионеры получают бюллетени не по паспорту, а по пенсионному удостоверению

В Киевской области наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали голосование и попытки выдачи бюллетеней без паспортов, а также процедурные нарушения со стороны избиркомов и проблемы со списками избирателей.

"Наблюдатели ОПОРЫ дважды фиксировали получение избирателями бюллетеней без паспорта. На избирательном участке №320945 наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, как около 10 утра члены комиссии выдают женщине бюллетень по пенсионному удостоверению. На замечание наблюдателя комиссия не отреагировала, поэтому, пенсионерка смогла проголосовать", - говорится в сообщении ГС ОПОРА. 

Наблюдатели составили акт о нарушении и подали жалобу в окружную избирательную комиссию.

В селе Панфилы Яготинского района (избирательный округ №98) бюллетень также выдали по пенсионному удостоверению. На замечание комиссия не отреагировала.

В Броварах на избирательном участке №321230 избиратель фотографировал бюллетень в кабинке для голосования. Глава избирательной комиссии сделал замечание мужчине, однако тот не отреагировал.

Кроме того, на отдельных избирательных комиссиях наблюдатели ОПОРЫ фиксируют проблемы с неточностями в списках избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что большие очереди избирателей были зафиксированы на выборах президента в Броварах, а в Бородянке голосование проходит спокойно.

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Тег выборы, голосование, киевская область, опора, выборы президента

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Сегодня

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