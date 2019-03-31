Появилось видео, как пенсионеры с нарушениями голосуют в Киевской области
Пенсионеры получают бюллетени не по паспорту, а по пенсионному удостоверению
В Киевской области наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали голосование и попытки выдачи бюллетеней без паспортов, а также процедурные нарушения со стороны избиркомов и проблемы со списками избирателей.
"Наблюдатели ОПОРЫ дважды фиксировали получение избирателями бюллетеней без паспорта. На избирательном участке №320945 наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, как около 10 утра члены комиссии выдают женщине бюллетень по пенсионному удостоверению. На замечание наблюдателя комиссия не отреагировала, поэтому, пенсионерка смогла проголосовать", - говорится в сообщении ГС ОПОРА.
Наблюдатели составили акт о нарушении и подали жалобу в окружную избирательную комиссию.
В селе Панфилы Яготинского района (избирательный округ №98) бюллетень также выдали по пенсионному удостоверению. На замечание комиссия не отреагировала.
В Броварах на избирательном участке №321230 избиратель фотографировал бюллетень в кабинке для голосования. Глава избирательной комиссии сделал замечание мужчине, однако тот не отреагировал.
Кроме того, на отдельных избирательных комиссиях наблюдатели ОПОРЫ фиксируют проблемы с неточностями в списках избирателей.
Напомним, ранее сообщалось, что большие очереди избирателей были зафиксированы на выборах президента в Броварах, а в Бородянке голосование проходит спокойно.
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