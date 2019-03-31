Появилось видео, как пенсионеры с нарушениями голосуют в Киевской области

Пенсионеры получают бюллетени не по паспорту, а по пенсионному удостоверению

Фото: AFP

Появилось видео, как пенсионеры с нарушениями голосуют в Киевской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ab/e3b/5ca0abe3beabf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ab/e3b/5ca0abe3beabf.jpg 2019-03-31T15:19:00+03:00 Новости Пенсионеры получают бюллетени не по паспорту, а по пенсионному удостоверению

В Киевской области наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали голосование и попытки выдачи бюллетеней без паспортов, а также процедурные нарушения со стороны избиркомов и проблемы со списками избирателей.

"Наблюдатели ОПОРЫ дважды фиксировали получение избирателями бюллетеней без паспорта. На избирательном участке №320945 наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, как около 10 утра члены комиссии выдают женщине бюллетень по пенсионному удостоверению. На замечание наблюдателя комиссия не отреагировала, поэтому, пенсионерка смогла проголосовать", - говорится в сообщении ГС ОПОРА.

Наблюдатели составили акт о нарушении и подали жалобу в окружную избирательную комиссию.

В селе Панфилы Яготинского района (избирательный округ №98) бюллетень также выдали по пенсионному удостоверению. На замечание комиссия не отреагировала.

В Броварах на избирательном участке №321230 избиратель фотографировал бюллетень в кабинке для голосования. Глава избирательной комиссии сделал замечание мужчине, однако тот не отреагировал.

Кроме того, на отдельных избирательных комиссиях наблюдатели ОПОРЫ фиксируют проблемы с неточностями в списках избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что большие очереди избирателей были зафиксированы на выборах президента в Броварах, а в Бородянке голосование проходит спокойно.

Отметим, что все главные новости и события с выборов президента вы можете найти в хронике "Сегодня".

Также смотрите, что нельзя делать на избирательных участках:

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Появилось видео, как пенсионеры с нарушениями голосуют в Киевской области". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.