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В Харьковской области 15 человек поймали на фотографировании бюллетеней

Сегодня, 15:21

Еще 17 нарушений связаны с отсутствием граждан в списках, пять – с проведением незаконной агитации

Фото: Сегодня
В Харьковской области 15 человек поймали на фотографировании бюллетеней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b31/7ac/5c4b317ac45aa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b31/7ac/5c4b317ac45aa.png Харьков Еще 17 нарушений связаны с отсутствием граждан в списках, пять - с проведением незаконной агитации

В Харьковской области по состоянию на 14:00 правоохранители зафиксировали 66 нарушений избирательного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе "главка".

По информации полиции, в 15 случаях избиратели фотографировали бюллетени. В Киевском районе города нарушение заметил наблюдатель. Еще семь таких же случаев произошли в Шевченковском районе. В Основянском члены комиссии заметили женщину, которая отправила фото бюллетеня кому-то по мессенджеру. Еще 17 нарушений связаны с отсутствием граждан в списках, пять – с проведением незаконной агитации, четыре – с пропиской посторонних лиц. По выявленным фактам проводятся проверки.

Полиция напоминает: в соответствии с ч.1 ст. 7 Закона "О выборах Президента Украины", голосование должно быть тайным. Фотографирование, видеофиксацие в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и нарушение тайны голосования.

Ранее в Харькове пожилая избирательница заявила о том, что ее пытались подкупить. Инцидент произошел в Московском районе города. К правоохранителям обратилась 60-летняя женщина и рассказала о том, что ее пытались подкупить. По словам харьковчанки, ей позвонила неизвестная и предложила проголосовать на выборах за определенного кандидата. За "правильный" выбор женщине обещали заплатить 500 гривен. Заявительница отказалась и прервала разговор. После этого звонков она не получала. 

Напомним, явка избирателей в Харькове по состоянию на 12:00 составила около 15%. Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес после своего голосования. 

Отметим, в Харькове работают 611 избирательных участков, они открыты с 8:00 до 20:00.

Напомним, журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

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Тег выборы, нарушения, избиратели, голосование, выборы президента, выборы президента Украины

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Сегодня

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