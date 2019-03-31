В Черниговской области мужчина чуть не сжег избирательный участок: подробности инцидента
Голосование не везде проходит гладко – в Борозне мужчина бросила зажигательную смесь
В Черниговской области мужчина попытался поджечь участок для голосования, бросив зажигательную смесь. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Как сообщили правоохранители, инцидент произошел на одном из избирательных участков в поселке Борозна.
"В 10:50 в пгт Борзна на одном из избирательных участков по адресу ул. Пантелеймона Кулиша, 105 мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", – говорится в сообщении силовиков в Twitter.
В Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Однако не все было гладко. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь избирательных участков в Украине, в основном по техническим причинам. Также в полиции рассказали о десятках поступающих сообщениях о нарушениях. Так, например, в Одесской области не все участки открылись вовремя – перепутали печати.
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