В Черниговской области мужчина чуть не сжег избирательный участок: подробности инцидента

Голосование не везде проходит гладко – в Борозне мужчина бросила зажигательную смесь

Фото: AFP

В Черниговской области мужчина чуть не сжег избирательный участок: подробности инцидента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/080/d7b/5ca080d7b0a5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/080/d7b/5ca080d7b0a5e.jpg 2019-03-31T11:59:06+03:00 Новости Голосование не везде проходит гладко – в Борозне мужчина бросила зажигательную смесь

В Черниговской области мужчина попытался поджечь участок для голосования, бросив зажигательную смесь. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел на одном из избирательных участков в поселке Борозна.

"В 10:50 в пгт Борзна на одном из избирательных участков по адресу ул. Пантелеймона Кулиша, 105 мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", – говорится в сообщении силовиков в Twitter.

В Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Однако не все было гладко. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь избирательных участков в Украине, в основном по техническим причинам. Также в полиции рассказали о десятках поступающих сообщениях о нарушениях. Так, например, в Одесской области не все участки открылись вовремя – перепутали печати.

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