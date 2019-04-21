В ЦИК оценили старт второго тура выборов в Украине

Лидерами голосования являются Днепропетровская и Запорожская области, сообщил Конопольский

Фото: AFP

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский подтвердил, что в целом избирательный процесс во втором туре выборов президента проходит спокойно и без серьезных нарушений. Об этом он сказал на брифинге.

"Выборы происходят спокойно, в штатном режиме. Нарушений и катаклизмов нет. Мы надеемся, что и дальше так будет. Нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов, нет", – сказал он о добавил, что явка избирателей по состоянию на 11:00 превысила явку в первом туре выборов.

По его словам, лидеры – Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдеры – Закарпатская и Ивано-Франковская области.

Отметим, что по состоянию на 13:45 данные о явке избирателей поступили со всех 199 территориальных избирательных округов. Явка в целом по Украине составила 18,15 %. ТОП-5 лидеров и аутсайдеров среди регионов.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", чего ждут украинцы от новоизбранного президента.

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