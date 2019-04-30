В ЦИК рассказали об огромном количестве испорченных бюллетеней на выборах

Общее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени – 18492 086 человек

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Почти 430 тысячи избирательных бюллетеней признаны недействительными, а количество неиспользованных избирательных бюллетеней составляет более 12,2 тыс. Об этом во время брифинга по объявлению результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"ЦИК установила: количество избирательных бюллетеней – 30696496; количество избирательных бюллетеней которые не переданы окружным избирательным комиссиям, считается использованным и подлежат уничтожению – 80; количество избирательных бюллетеней, полученных окружными избирательными комиссиями – 30696416; количество избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями – 30695704; количество неиспользованных бюллетеней – 12203784, а количество избирательных бюллетеней признаны недействительными – 427 841", – сообщила председатель ЦИК.

По ее словам, с разрешения Центральной избирательной комиссии, в порядке исключения, было изготовлено непосредственно участковыми избирательными комиссиями – 168 бюллетеней.

Количество избирателей внесенных в списки избирателей на избирательных участках, на которых голосование было организовано и проведено составила 30105004, а количество избирателей внесенных в выдержек из списков избирателей на избирательных участках для голосования по месту пребывания – 706 801.

Количество избирателей, получивших бюллетени в помещении для голосования – 17869751, по количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени по месту нахождения то их было 622 333.

"Общее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени – 18492 086. Число избирательных бюллетеней, не подлежащих учете выявленных на избирательных участках – 2, количество избирателей, принявших участие в голосовании – 18491837", – добавила Слипачук.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили"Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В начале заседания члены ЦИК огласили результаты по итогам голосования в областях Украины и данные были внесены в общий протокол Центризбиркома по результатам голосования.

Протоколы с окончательными результатами подсчетов голосов подписали представители кандидатов в президенты в ЦИК.

Итого, согласно итоговым подсчетам:

за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;

за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК рассказали об огромном количестве испорченных бюллетеней на выборах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"