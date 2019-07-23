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В Днепропетровской области Шпенов уже отмечает победу на 37 округе

23 июля, 15:47

Действующий депутат уже признан победителем по результатам подсчета электронных протоколов


После внеочередных выборов Верховной Рады, которые прошли 21 июля, мы продолжаем следить за результатами волеизъявления украинцев.

Действующий народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрий Шпенов отмечает победу на 37-м мажоритарном округе в Днепропетровской области. Об этом результате говорят данные обработки всех электронных протоколов.

Оригиналы документов были переданы с окружной избирательной комиссии в ЦИК. Накануне утверждению результатов волеизъявления на округе пытались помешать некоторые члены комиссии.

Заседание по этому поводу предлагали перенести на сегодня, однако представители Шпенова настояли на том, что такие действия нарушают закон. В конце концов решили протоколы упаковать и передали в ЦИК в установленном порядке.

"Мы сейчас приехали в сопровождении машин полицейских с четырьмя членами Окружной комиссии для сдачи протокола. Я считаю, что у нас в ближайшее время примут протокол (обещали в 9:00), и я, рад что у нас заканчивается сложный период бессонных четырех ночей. Я ожидал, что отрыв будет намного больше, но все‑таки 1208 голосов – это прекрасный результат, это много людей, которые дали свой голос за меня, за мою идеологи, за мои взгляды на жизнь и за мои долгие усердные годы работы на благо этих людей", – подчеркнул Дмитрий Шпенов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" публиковал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, подсчет голосов, результаты выборов, Днепропетровская область, шпенов

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Сегодня

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