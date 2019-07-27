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В Киеве на 212-м округе "слуга народа" Перебыйнис обошел Задерейко из "ЕвроСолидарности"

27 июля, 12:59

Разрыв между первым и вторым местом составил почти 18%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 212 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Максим Перебыйнис с результатом 34,43% (31 095 голосов). На втором месте оказался выдвиженец партии "Европейская Солидарность" Андрей Задерейко – за него отдали голоса 16,56% избирателей (14 958 голосов).

Напомним, Перебыйнис Максим Викторович родился 11 декабря 1974 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий отделением, медицинский центр ООО "Борис", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег Киев, выборы, ЦИК, мажоритарка, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты голосования

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Сегодня

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